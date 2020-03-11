Toyota создала роскошный кроссовер на базе RAV4

Новый кроссовер Toyota Harrier построили на базе популярного Toyota RAV4 5 поколения. Четвертая генерация Harrier не вернулась к платформе Lexus RX, как это было в первых двух поколениях.

Основу от Тойота РАВ 4 модифицировали для Toyota Harrier, который всегда позиционировался как модель более высокого класса. При общей колесной базе (2690 мм) длина нового Harrier будет больше – 4740 мм.

Новый кроссовер Toyota Harrier 2020: появились изображения bestcarweb.jp

Интересно, что в первых двух поколениях (с 1997 по 2013) Toyota Harrier базировался на платформе кроссовера Lexus RX и являлся его копией. Третья генерация переехала на основу от четвертого RAV4. Теперь пятое поколение компактного кроссовера Тойота поделится компонентами с новым Harrier 2020.

Дизайнеры фантазируют о динамичном дизайне новинки bestcarweb.jp

При этом, по традиции, Тойота Харриер окажется дороже и будет позиционироваться как премиальный кроссовер. В новом поколении модель получит купеобразный силуэт и, возможно, поборется за покупателей BMW X4 и Mercedes GLC Coupe.

Toyota RAV4 выступит в качестве основы для Toyota Harrier 2020 toyota.com

Точной информации о дизайне новинки по-прежнему нет. Даже несмотря на то, что премьера состоится в июне этого года. Есть только изображения BestCarWeb, которые довольно приблизительно намекают на внешность новинки.

Третье поколение Toyota Harrier скоро уступит свое место преемнику toyota.com

Harrier до сих пор напоминает Lexus RX toyota.com

В моторную гамму войдут 2-литровые атмосферный и турбированный двигатели. Со временем появится гибридный кроссовер Toyota Harrier с мотором 2,5 л.

Этот автомобиль всегда предназначался для японского рынка. Но с выходом нового поколения в компании могут задуматься о появлении Harrier в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Toyota отложила премьеру нового компактного кроссовера, который станет соперником Nissan Juke.

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