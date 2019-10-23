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23 октября • обновлено в 15:05
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Полеты на метле, роботы и автопилоты: чем удивила Toyota на Токийском автосалоне

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Самые необычные новинки в области мобильности представила компания Toyota в рамках Токийского автошоу.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Большой стенд Toyota включает в себя несколько тематических локаций, позволяющих заглянуть в будущее мобильных технологий.

Toyota на Токийском автосалоне 2019

Toyota на Токийском автосалоне 2019

global.toyota

Новости
Toyota создала самый маленький электрокар-трансформер: фото

Посетителей стенда встречают роботы, которые готовы с вами пообщаться, перенести вещи или сыграть с вами в "камень-ножницы-бумага". К услугам посетителей – модный бутик с образцами одежды будущего. Здесь же можно увидеть оригинальную метлу e-broom, которая позволит летать по воздуху, но пока лишь в фантазиях ее создателей.

Летающая метла Toyota e-broom

Летающая метла Toyota e-broom

global.toyota

Toyota представила множество интересных решений с использованием электрических транспортных средств. Например, с помощью тележки Micro Palette можно будет отправлять посылки, подарки и прочие мелкие грузы на небольшие расстояния, а вот e-Palette сможет осуществлять автономную доставку более крупных грузов на большие расстояния, в том числе взять "на борт" несколько тележек Micro Palette.

Toyota Micro Palette позволит перемещать небольшие грузы на короткие расстояния

Toyota Micro Palette позволит перемещать небольшие грузы на короткие расстояния

global.toyota

Toyota Micro Palette можно использовать в качестве подвижного рекламного лайт-бокса

Toyota Micro Palette можно использовать в качестве подвижного рекламного лайт-бокса

global.toyota

Toyota е-Palette позволяет перевозить крупные грузы, в том числе несколько тележек Toyota Micro Palette

Toyota е-Palette позволяет перевозить крупные грузы, в том числе несколько тележек Toyota Micro Palette

global.toyota

Toyota е-Palette

Toyota е-Palette

global.toyota

Для отдыха и развлечения можно воспользоваться одноместным электрокаром e-Racer, в комплект которого входят очки виртуальной реальности. С их помощью можно в полной мере ощутить себя настоящим пилотом Формулы 1, а сиденье в авто подстроится под каждого пользователя.

Toyota e-Racer позволит почувствовать себя за рулем болида Формулы-1

Toyota e-Racer позволит почувствовать себя за рулем болида Формулы-1

global.toyota

Одноместный электрокар e-4me может предоставить пользователю самые разнообразные сервисы в пути. Например, вы можете музицировать, заниматься спортом, использовать его в качестве мобильного офиса или передвижной гримерки, чтобы достойно выглядеть на званом ужине или торжественном мероприятии.

Toyota e-4me – одноместное транcпортное средство с широким выбором сервисов

Toyota e-4me – одноместное транcпортное средство с широким выбором сервисов

global.toyota

e-Trans – грузопассажирский электрокар, который можно арендовать для путешествий или перевозки грузов.

Toyota e-Trans прекрасно подойдет для каршеринга

Toyota e-Trans прекрасно подойдет для каршеринга

global.toyota

e-Chargeair – мобильная зарядная станция, которая позволяет без проводов подзарядить в движении как другие авто, так и различные электрические девайсы. Кроме того, она снабжена системой очистки воздуха и беспроводным Wi-Fi.

Toyota e-Chardger придет на помощь, когда в вашем авто закончится батарейка

Toyota e-Chardger придет на помощь, когда в вашем авто закончится батарейка

global.toyota

e-Care – прообраз кареты "скорой помощи" будущего. Этот автономно управляемый электрокар не только доставит пациента в медицинское учреждение, но и позволит провести предварительную диагностику и проконсультироваться с доктором по пути в больницу.

Toyota e-Care позволит получить консультацию врача даже в дороге

Toyota e-Care позволит получить консультацию врача даже в дороге

global.toyota

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на выставке в Токио посетителей стенда Toyota ждут самые неожиданные диковинки.

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Тема
Новости автомира
Место
Япония Токио
Тег
Toyota
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