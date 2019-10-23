Полеты на метле, роботы и автопилоты: чем удивила Toyota на Токийском автосалоне

Самые необычные новинки в области мобильности представила компания Toyota в рамках Токийского автошоу.
Об этом сообщает пресс-служба компании. Большой стенд Toyota включает в себя несколько тематических локаций, позволяющих заглянуть в будущее мобильных технологий.
Toyota на Токийском автосалоне 2019
global.toyota
Посетителей стенда встречают роботы, которые готовы с вами пообщаться, перенести вещи или сыграть с вами в "камень-ножницы-бумага". К услугам посетителей – модный бутик с образцами одежды будущего. Здесь же можно увидеть оригинальную метлу e-broom, которая позволит летать по воздуху, но пока лишь в фантазиях ее создателей.
Летающая метла Toyota e-broom
global.toyota
Toyota представила множество интересных решений с использованием электрических транспортных средств. Например, с помощью тележки Micro Palette можно будет отправлять посылки, подарки и прочие мелкие грузы на небольшие расстояния, а вот e-Palette сможет осуществлять автономную доставку более крупных грузов на большие расстояния, в том числе взять "на борт" несколько тележек Micro Palette.
Toyota Micro Palette позволит перемещать небольшие грузы на короткие расстояния
global.toyota
Toyota Micro Palette можно использовать в качестве подвижного рекламного лайт-бокса
global.toyota
Toyota е-Palette позволяет перевозить крупные грузы, в том числе несколько тележек Toyota Micro Palette
global.toyota
Toyota е-Palette
global.toyota
Для отдыха и развлечения можно воспользоваться одноместным электрокаром e-Racer, в комплект которого входят очки виртуальной реальности. С их помощью можно в полной мере ощутить себя настоящим пилотом Формулы 1, а сиденье в авто подстроится под каждого пользователя.
Toyota e-Racer позволит почувствовать себя за рулем болида Формулы-1
global.toyota
Одноместный электрокар e-4me может предоставить пользователю самые разнообразные сервисы в пути. Например, вы можете музицировать, заниматься спортом, использовать его в качестве мобильного офиса или передвижной гримерки, чтобы достойно выглядеть на званом ужине или торжественном мероприятии.
Toyota e-4me – одноместное транcпортное средство с широким выбором сервисов
global.toyota
e-Trans – грузопассажирский электрокар, который можно арендовать для путешествий или перевозки грузов.
Toyota e-Trans прекрасно подойдет для каршеринга
global.toyota
e-Chargeair – мобильная зарядная станция, которая позволяет без проводов подзарядить в движении как другие авто, так и различные электрические девайсы. Кроме того, она снабжена системой очистки воздуха и беспроводным Wi-Fi.
Toyota e-Chardger придет на помощь, когда в вашем авто закончится батарейка
global.toyota
e-Care – прообраз кареты "скорой помощи" будущего. Этот автономно управляемый электрокар не только доставит пациента в медицинское учреждение, но и позволит провести предварительную диагностику и проконсультироваться с доктором по пути в больницу.
Toyota e-Care позволит получить консультацию врача даже в дороге
global.toyota
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на выставке в Токио посетителей стенда Toyota ждут самые неожиданные диковинки.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.