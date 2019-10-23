Полеты на метле, роботы и автопилоты: чем удивила Toyota на Токийском автосалоне

Самые необычные новинки в области мобильности представила компания Toyota в рамках Токийского автошоу.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Большой стенд Toyota включает в себя несколько тематических локаций, позволяющих заглянуть в будущее мобильных технологий.

Toyota на Токийском автосалоне 2019 global.toyota

Посетителей стенда встречают роботы, которые готовы с вами пообщаться, перенести вещи или сыграть с вами в "камень-ножницы-бумага". К услугам посетителей – модный бутик с образцами одежды будущего. Здесь же можно увидеть оригинальную метлу e-broom, которая позволит летать по воздуху, но пока лишь в фантазиях ее создателей.

Летающая метла Toyota e-broom global.toyota

Toyota представила множество интересных решений с использованием электрических транспортных средств. Например, с помощью тележки Micro Palette можно будет отправлять посылки, подарки и прочие мелкие грузы на небольшие расстояния, а вот e-Palette сможет осуществлять автономную доставку более крупных грузов на большие расстояния, в том числе взять "на борт" несколько тележек Micro Palette.

Toyota Micro Palette позволит перемещать небольшие грузы на короткие расстояния global.toyota

Toyota Micro Palette можно использовать в качестве подвижного рекламного лайт-бокса global.toyota

Toyota е-Palette позволяет перевозить крупные грузы, в том числе несколько тележек Toyota Micro Palette global.toyota

Toyota е-Palette global.toyota

Для отдыха и развлечения можно воспользоваться одноместным электрокаром e-Racer, в комплект которого входят очки виртуальной реальности. С их помощью можно в полной мере ощутить себя настоящим пилотом Формулы 1, а сиденье в авто подстроится под каждого пользователя.

Toyota e-Racer позволит почувствовать себя за рулем болида Формулы-1 global.toyota

Одноместный электрокар e-4me может предоставить пользователю самые разнообразные сервисы в пути. Например, вы можете музицировать, заниматься спортом, использовать его в качестве мобильного офиса или передвижной гримерки, чтобы достойно выглядеть на званом ужине или торжественном мероприятии.

Toyota e-4me – одноместное транcпортное средство с широким выбором сервисов global.toyota

e-Trans – грузопассажирский электрокар, который можно арендовать для путешествий или перевозки грузов.

Toyota e-Trans прекрасно подойдет для каршеринга global.toyota

e-Chargeair – мобильная зарядная станция, которая позволяет без проводов подзарядить в движении как другие авто, так и различные электрические девайсы. Кроме того, она снабжена системой очистки воздуха и беспроводным Wi-Fi.

Toyota e-Chardger придет на помощь, когда в вашем авто закончится батарейка global.toyota

e-Care – прообраз кареты "скорой помощи" будущего. Этот автономно управляемый электрокар не только доставит пациента в медицинское учреждение, но и позволит провести предварительную диагностику и проконсультироваться с доктором по пути в больницу.

Toyota e-Care позволит получить консультацию врача даже в дороге global.toyota

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на выставке в Токио посетителей стенда Toyota ждут самые неожиданные диковинки.

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