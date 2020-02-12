Топ-10 претендентов на звание "Всемирного авто": названы финалисты

На автомобильной выставке в Дели жюри World Car Of The Year представило 10 финалистов конкурса, а также 5 претендентов в категориях.

Как стало известно OBOZREVATEL, обнародован список номинантов на звание "Всемирного авто года". Впервые церемония оглашения результатов состоялась в Индии.

Специальная экспозиция с победителями конкурса прошлых лет worldcarawards.com

В рамках автосалона была организована специальная экспозиция, в которой были представлены победители WCOTY прошлых лет – Volkswagen Polo (2010), Jaguar F-Pace (2017) и Volvo XC60 (2018), а также BMW i3, который завоевал 2 титула – "Дизайн" и "Экомобиль" 2014 года, а в 2017 году получил приз в номинации "Городской авто".

Индийский автопром в экспозиции представлял Hyundai Santro, который прошлом году номинировался на звание "Городского авто".

Компактный хэтчбек Hyundai Santro для индийского рынка hyundai.com

Авторитетное жюри из 86 автомобильных журналистов со всего мира путем тайного голосования выбрали из 29 номинантов следующих претендентов на победу. За главный титул WCOTY 2020 будут бороться: Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Range Rover Evoque, Mazda3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf и Volkswagen T-Cross.

Члены жюри конкурса WCOTY 2020 на выставке в Дели worldcarawards.com

На звание "Городской автомобиль" претендуют: Kia Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio и Volkswagen T-Cross.

В номинации "Авто класса люкс" будут бороться: BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 и Porsche Taycan.

Новости Названы самые безопасные авто 2019 по версии Euro NCAP

За титул "Лучшего спорткара" ожидается борьба между: BMW M8, Porsche 718 Spyder/Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan и Toyota GR Supra.

Кроме того, все вышеперечисленные автомобили смогут претендовать на звание "Дизайн года". Оглашение победителей состоится 8 апреля на автошоу в Нью-Йорке.

Напомним, что конкурс "Автомобиль года в мире" проводится с 2004 года. В прошлом году победителем назван электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который помимо главного приза получил награды в номинациях "Дизайн" и "Экомобиль".

Jaguar I-Pace jaguar.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, в США были названы победители конкурса "Автомобиль года в Северной Америке".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!