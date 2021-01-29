Tesla Roadster представят в 2022 году, – Маск

Tesla представит свой новый суперкар Roadster уже в 2022 году.

Проектирование авто завершится в 2021 году. Об этом в Twitter заявил гендиректор компании Илон Маск.

По его словам, автомобиль будет иметь три электрические моторы. Маск обещает, что Roadster "будет настоящей ракетой".

Напомним, что прототип Tesla Roadster был представлен еще в 2017 году. По данным СМИ, электрокар разгоняется до сотни менее, чем за две секунды и машина сможет проехать почти 997 километров за один заряд.

По стоимости автомобиля официальной информации пока нет, но считается, что она будет начинаться от 200 000 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, накануне Tesla представила обновленный флагманский седан Model S. Автомобиль немного изменился внешне, получил совершенно новый интерьер и значительно улучшил свои технические характеристики.

А в салоне Model S произошла настоящая революция. Установили штурвал вместо привычной "баранки", вертикальный 17-дюймовый центральный дисплей заменили на горизонтальный, аналогичного размера и разрешением 2200х1300.