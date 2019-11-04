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4 ноября • обновлено в 18:39
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Suzuki Jimny превратили в вездеход: живые фото

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Suzuki Jimny 2019 превратили в грозный внедорожник. Модификациями занимались студенты Японского автомобильного колледжа NATS, чтобы представить свое творение на автошоу в Токио.

Об этом сообщает CarScoops. И без того способный автомобиль получил огромные колеса, доработанную подвеску с новыми пружинами, амортизаторами и увеличенным дорожным просветом.

Suzuki Jimny 2019 получил массу доработок для жесткого бездорожья

Suzuki Jimny 2019 получил массу доработок для жесткого бездорожья

carscoops.com

Изменения затронули и кузов: появилась дополнительная светотехника и внешний каркас безопасности, новые задние фонари и съемная крыша, которую можно демонтировать вместе с задней частью кузова. Внутри – спортивные кресла Recaro.

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О модификациях двигателя информации нет. Но стандартный "Сузуки Джимни" оснащается бензиновым четырехцилиндровым двигателем объемом 1,5 л мощностью 101 л.с. и 96 Нм крутящего момента. Для компактного внедорожника весом 1000 кг этого достаточно, однако масса данного Suzuki Jimny наверняка увеличилась. Поэтому его двигатель мог получить больше мощности.

Благодаря увеличенному клиренсу этот Suzuki Jimny выглядит угрожающе

Благодаря увеличенному клиренсу этот Suzuki Jimny выглядит угрожающе

carscoops.com

Процесс доработки Suzuki Jimny

Процесс доработки Suzuki Jimny

carscoops.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, компания Ford силами принадлежащей ей бразильского автопроизводителя подготовила соперника Suzuki Jimny на платформе пикапа Ford Ranger.

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авто новости Suzuki
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