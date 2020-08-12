Старый седан Mercedes смог поехать после 16 лет 'клинической смерти'

Некоторое время назад OBOZREVATEL рассказывал о старом седане Mercerdes W124, который смогли завести после 16 лет "гниения" под открытым небом. Но, как оказалось, это не конец истории.

YouTube-блогер Flexiny, который отыскал этот Мерседес, выпустил новое видео, посвященное этому автомобилю. В новом ролике он показал, какие еще были проведены манипуляции по "реанимированию" седана (первое же видео было посвящено сугубо двигателю) и даже провел тест-драйв "мертвого" W124!

Напомним, Мерседес, о котором идет речь, – это дизельный 200D, 1988 года выпуска. У него сравнительно небольшой как для W124 пробег (283 тыс.км), однако годы простоя на улице негативно сказались на его техническом состоянии. Кузов и некоторые детали подкапотного пространства – в ржавчине, салон также находится в далеко не лучшей форме. Впрочем, есть множество технических компонентов (залитых маслом и смазкой), которые хорошо сохранились.

На первом этапе Flexiny провел работы по двигателю: оживил приводной механизм и приводной ремень, заменил жидкости и установил новую батарею. Машина завелась не сразу, но через какое-то время все же заработала, причем мотор продемонстрировал очень тактичную и сбалансированную работу. Уже во втором этапе блогер приступил к реанимации сцепления, коробки передач и сцепления, а также общей минимальной чистке автомобиля.

После выполнения всех этих работ свершилось настоящее чудо – машина поехала своим ходом. Даже подвеска не подвела, несмотря на 16-летний простой. Конечно, автомобиль все же нуждается в капитальном ремонте, но то, какую живучесть продемонстрировал этот "немец", все равно впечатляет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Mercedes, который удивил необычным сочетанием состояния и пробега.