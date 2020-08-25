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Стало известно, как часто водители теряют свои авто на парковках

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,0 т.
Стало известно, как часто водители теряют свои авто на парковках

Больше половины водителей забывают, где припарковали свои авто.. Фото: uk.motor1.com

Компания Skoda провела исследование, целью которого было выяснить, сколько процентов водителей забывают о том, где припарковали свой автомобиль. Цифры оказались весьма впечатляющими.

Как пишет uk.motor1.com, исследование базируется на основе опроса, проведенного среди 2000 британских автомобилистов.

Больше половины водителей забывают, где припарковали свои авто.

Больше половины водителей забывают, где припарковали свои авто. Фото: uk.motor1.com

Больше половины респондентов, а именно, 52%, признались, что хотя бы раз в год забывали, где оставили свою машину. При этом 25% теряли автомобиль как минимум два раза за год, а 14% – три раза и более. При этом больше всего "забывчивых" водителей приходится на молодых британцев, в возрасте от 18 до 25 лет.

Как и следовало ожидать, чаще всего у автомобилистов возникают проблемы с поиском автомобилей в торговых центрах (58%). В среднем мужчины ищут свой потерянный автомобиль шесть с половиной минут, а женщины – пять с половиной минут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что автомеханик продал чужой автомобиль, который ему привезли на ремонт.

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