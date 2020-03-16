Первые электромобили Porsche начали доставлять украинцам. Фото

В Украину начали завозить новейшие электромобили Porsche Taycan. Недавно первую партию таких машин засняли в Киеве.

Автомобили запечатлели на видео, когда их перевозил автовоз. На прицепе были погружены три Тайкана – один белого цвета и еще два в черном окрасе. При этом, как узнал OBOZREVATEL, самый первый Porsche Tayacan в Украине приехал еще несколько дней назад.

Минимальная цена Porsche Taycan в Украине у официального дилера составляет от 2,8 млн грн. За эти деньги предлагается младшая версия 4S мощностью 530 л.с. и с запасом хода 407 км. Топовый вариант – Taycan Turbo S – предлагается уже за 4,8 млн грн. Такой автомобиль обладает 761-сильной силовой установкой (разгон до "сотни" – 2,8 сек) и автономностью хода 412 км.

Первые Porsche Taycan в Украине Скриншот видео

Первые Porsche Taycan в Украине Скриншот видео

Интересно, что несмотря на столь высокую цену, украинцы уже раскупили весь тираж Porsche Taycan, отведенный на Украину. А это, к слову, 73 электрокара.

Самый первый Porsche Taycan в Украине autogeek.com.ua

Напомним ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, почему Билл Гейтс купил себе именно электрокар Porsche, а не Tesla.

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