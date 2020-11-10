Специалисты показали, как можно улучшить свет фар автомобиля на 500%

Украинские специалисты в области автомобильного освещения установили на автомобиль светодиодные фары вместо штатных галогенных. Утверждается, что благодаря такой манипуляции интенсивность свечения удалось повысить минимум на 500%.

Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал VAPILA. Его эксперты осуществили замену фар на старой AUDI A6 C5. Как и владельцы многих других подержанных машин, хозяин "немца" нуждался в улучшении света фар, поэтому решил прибегнуть к наиболее популярному сейчас методу решения этой проблемы – установки светодиодов . В итоге, удалось добиться прироста в качестве света не менее чем в 5 раз (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В ходе эксплуатации штатные линзы выгорают и требуют замены. Так же есть достаточно автомобилей, с галогенными фарами, свет в которые вызывает сочувствие с первого дня эксплуатации", – отмечается в описании к видео.

К слову, именно в середине осени многие украинские автомобилисты задумываются об улучшении качества света фар, поскольку в эту пору ухудшаются условиях видимости из-за погодных условий; кроме того, дни становятся короче, а ночи темнее, соответственно, водителям больше приходится ездить в темное время суток. При этом такая процедура действительно актуальна для большого количества водителей: по официальным данным средний возраст авто в Украине составляет 16 лет, по неофициальным – 21 год, а это значит, что большая часть машины оснащена старой оптикой со слабой эффективностью.

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