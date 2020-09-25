Создатель ВАЗ-2110 раскритиковал дизайн современных BMW

Бывший дизайнер АвтоВАЗ Владимир Ярцев, который в 1980-х годах разработал дизайн хорошо известной в Украине модели ВАЗ-2110, раскритиковал новый фирменный дизайн BMW. Поводом, судя по всему, послужили недавно представленные M3 и M4 нового поколения – оба автомобиля удивили гигантскими "ноздрями" радиаторной решетки.

В своем Facebook экс-художник машин "Лада" написал, что еще в 2005 году он ради эксперимента нарисовал тюнингованную BMW 3-Series E90 с с гипертрофированными "ноздрями", а теперь сама BMW начала выпускать машины с таким дизайном.

"15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку BMW... Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее", – написал Ярцев.

Стоит отметить, что на протяжении последних десятилетий BMW действительно постоянно увеличивает площадь фирменной решетки радиатора. Первой поистине огромные "ноздри" получило купе BMW 4-Series последнего поколения, которое дебютировала этим летом.

Что касается самого Ярцева, то ряды работников АвтоВАЗ он покинул еще в начале 1990-х. Вот уже как почти три десятка лет он живет в Бельгии, где занимается разработкой тюнинга для дорогих авто.

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