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17 апреля • обновлено в 18:21
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Совсем обнаглели: китайцы решили выпустить подделку Toyota в продажу

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Hengtian L4600 является скандально известной копией внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Несмотря на нарушение авторских прав, китайская компания решила отправить новую модель на рынок.

Об этом говорит первая порция официальных фото, которые распространил автопроизводитель. Это всегда является приближением старта продаж. Китайский внедорожник Hengtian L4600 попытается обрести популярность за счет дизайна Тойота Ленд Крузер 200, который так беззастенчиво эксплуатирует.

Внедорожник Hengtian L4600 готовят к продажам

Внедорожник Hengtian L4600 готовят к продажам

autohome.com.cn

Кроме того, купить внедорожник L4600 можно будет почти в четыре раза дешевле оригинала! Базовая стоимость – 211 800 юаней ($30 000), в то время как за Toyota LC200 в Китае просят минимум 770 000 юаней ($110 000).

Внедорожник Hengtian L4600 готовят к продажам

Внедорожник Hengtian L4600 готовят к продажам

autohome.com.cn

Toyota не давала разрешение использовать свой дизайн Hengtian

Toyota не давала разрешение использовать свой дизайн Hengtian

toyota.com

В этом случае китайский автомобиль кажется более выгодной покупкой. Но не стоит забывать, что в цену машины закладывается не только дизайн (который Hengtian L4600 попросту украл), но также технологии, современное оснащение и безопасность.

Это – Hengtian L4600

Это – Hengtian L4600

autohome.com.cn

А это – Toyota Land Cruiser 200

А это – Toyota Land Cruiser 200

toyota.com

Неподготовленный прохожий легко спутает новинку с японским внедорожником. При этом каждый покупатель будет рисковать своей жизнью, ведь жесткость кузова при такой разнице в цене наверняка оставляет желать лучшего.

Внедорожник Hengtian L4600 готовят к продажам

Внедорожник Hengtian L4600 готовят к продажам

autohome.com.cn

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, на продажу выставили самую дешевую подделку Bugatti Veyron, которую создали на основе знаменитой модели Audi.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Toyota подделка китайский автомобиль внедорожник авто новые авто Hengtian
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