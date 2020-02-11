Совсем другой: новый Renault Logan 2021 впервые показался на фото

Компания Renault и ее бюджетный бренд Dacia готовят новое, третье поколение седана Logan. Ожидается, что новинке будет чем удивить потребителя.

На этот момент указывает сайт Autoevolution, в распоряжении которого оказались первые шпионские фото тестового прототипа Логан 3. Как отмечает издание, это будет совершенно новая машина, чего не скажешь о втором поколении модели (появилось на свет в 2012-м), которое, по сути, была лишь обновлённой версией оригинального Logan 2004 года (у обеих машин много чего общего в вопросе комплетующих и компоновки).

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Судя по представленным снимкам, новый Logan заметно прибавит в длине, но, что ещё более интересно, изменится его форма крыши: она станет более длинной и покатой, благодаря чему модель отойдет от традиционной формы седана и приблизится к кузову лифтбэк или фастбэк. Вместе с тем если спереди и в профиль новинка получит уникальный дизайн, то сзади она сохранит облик актуальной модели.

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Другой характерной чертой Renault Logan 3 станут фары: похоже,это будут светодиодные огни, позаимствованные у старшей модели Megane. Но, очевидно, доступна такая "роскошь" будет только за доплату.

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Что касается технических характеристик Renault Logan 2021, его, скорее всего, построят на платформе нового Clio (CMF-B), а вот в моторную гамму войдут установки от нового Sandero, который также недавно видели на тестах: бензиновый двигатель 1.0 SCe на 75 л.с. в конфигурации "мягкий гибрид", дизель 1.5 Blue dCi мощноcтью 85 л.с., а также 1,0-литровый 101-сильный агрегат, который сможет работать на газе.

Тем временем, как уже сообщал OBOZREVATEL, Renault также готовит новый кроссовер в партнерстве с Samsung.

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