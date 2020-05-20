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20 мая • обновлено в 08:04
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Соперник Renault Duster от Chevrolet оказался китайским авто

1.5т
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Новый кроссовер Chevrolet Groove еще не представлен официально, однако его фото со сборочной линии уже есть. Оказалось, основой послужил китайский кроссовер Baojun 510.

Сразу нужно отметить, что здесь все честно: бренд Baojun является результатом сотрудничества автогигантов General Motos и SAIC. Поэтому кроссовер 510 лишь получил новые эмблемы и сменил название, чтобы превратиться в новый Шевроле.

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Groove

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Groove

sohu.com

Производство модели также налажено в Китае, новинку уже отправили на конвейер. Chevrolet Groove в первую очередь появится на рынке Южной Америки, где одним из наиболее популярных бюджетных кроссоверов является Renault Duster. С ним и придется бороться за покупателей.

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Groove

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Groove

sohu.com

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Groove

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Groove

sohu.com

Скорее всего, новый Chevrolet получил атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 99 или 105 л.с., 6-ступенчатую механическую КПП, вариатор и 5-диапазонную роботизированную коробку. Полный привод не предусмотрен.

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Groove

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Groove

sohu.com

В списке оснащения – панорамная крыша, климат-контроль, щиток приборов с цифровым дисплеем, камера заднего вида, боковые шторки безопасности. Во всяком случае, так можно оснастить исходный кроссовер Baojun 510. Значит, все это есть и у Chevrolet Groove.

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Groove

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Groove

sohu.com

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Groove

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Groove

sohu.com

Скорее всего, цены объявят после официальной презентации, которая состоится немного позже.

Renault Duster ждет соперничества с Chevrolet

Renault Duster ждет соперничества с Chevrolet

group.renault.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новый бюджетный седан Chevrolet размером с Skoda Octavia удивил своими технологиями и приятной ценой.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Baojun SAIC General Motors Chevrolet бюджетный автомобиль кроссовер новые авто авто
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