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21 января • обновлено в 17:39
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Соперник BMW X6 от Nissan: первые фото и когда можно купить

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Новые кроссоверы, особенно в премиальном сегменте, появляются с завидным постоянством. В компанию к немецкой тройке и Lexus решил вернуться премиальный бренд Nissan – Infiniti.

Об этом стало известно еще в 2019 году, когда производитель объявил о работе над новым кроссовером Infiniti QX55, который выполнит роль наследника легендарной линейки Infiniti FX.

Infiniti QX55 показался на первом официальном фото

Infiniti QX55 показался на первом официальном фото

infiniti.com

К этому событию даже было опубликовано первое изображение, на котором новая модель позирует в профиль. Несмотря на низкое качество, затемненное фото все же выглядит довольно информативно. Более того, мы изменили настройки изображения, чтобы рассмотреть больше деталей.

Кроссовер Infiniti FX получил долгожданного преемника

Кроссовер Infiniti FX получил долгожданного преемника

infiniti.com

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В первую очередь, стоит отметить динамичный купеобразный профиль, которым всегда отличались кроссоверы Инфинити ФХ. Также это можно считать намеком на соперничество с BMW X6, Audi Q8 и Mercedes GLE Coupe.

Новый кроссовер Infiniti QX55 сразится на рынке с BMW X6

Новый кроссовер Infiniti QX55 сразится на рынке с BMW X6

bmw.com

Также заметны рельефные боковины и выраженные "бедра", объемный капот и длинная колесная база – последнее обстоятельство говорит о просторном салоне. Это очень важно для кроссовера с покатой крышей, которая ворует часть внутреннего объема над головами задних пассажиров.

Предсерийный прототип Infiniti QX55 уже видели на дорогах

Предсерийный прототип Infiniti QX55 уже видели на дорогах

autoblog.com

На живых фото Infiniti QX55 выглядит очень динамично

На живых фото Infiniti QX55 выглядит очень динамично

autoblog.com

Ожидается, что новый Infiniti QX55 получит гибридную силовую установку. Но предложат ли для кроссовера исключительно ДВС-сные модификации – пока неизвестно. Производство начнется в ноябре на мексиканском заводе, где уже собирают родственный, но более компактный кроссовер Infiniti QX50. С новинкой эта модель поделится многими техническими решениями.

Купить кроссовер Infiniti QX55 можно будет в конце 2020-начале 2021 года.

Infiniti QX50 разделит с новинкой производственные мощности и технические наработки

Infiniti QX50 разделит с новинкой производственные мощности и технические наработки

infiniti.com

OBOZREVATEL уже сообщал о том, что дилер Infiniti купил для своего клиента электромобиль Tesla.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости BMW Nissan Infiniti кроссовер новые авто авто гибрид
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