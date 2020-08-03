Сколько машина может проехать 'на лампочке': на примере 3-х разных авто

Многие автомобилисты нередко задаются вопросом – сколько же машина может проехать на горящей лампочке уровня топлива. Но поскольку мало кто решается это проверить в реальности, авторы YouTube проекта Garage 54 решили дать ответ на этот вопрос.

Для этого они взяли на тест три разных автомобиля и "высадили" их баки в нуль. Так, в эксперименте участвовали Toyota Land Cruiser Prado и Suzuki Grand Vitara предыдущих поколений, а также ВАЗ-2105.

Блогеры выяснили, сколько авто может проехать "на лампочке". Скриншот видео

Как следует из видео, все автомобили ехали с умеренной скоростью и в условиях средней, а местами даже минимальной, загруженности дорог. Первой стала у обочины Lada, затем – Toyota, а последней – Suzuki. В целом же автомобили проехали следующие расстояния:

110,9 км – Lada

128,8 км – Toyota

133,9 км – Suzuki

В свою очередь Auto Oboz настоятельно не рекомендует вдаваться в такие эксперименты со своим авто. Во-первых, езда "на лампочке" может закончиться тем, что водитель рискует "заглохнуть" в дороге далеко от АЗС, а во-вторых, такая практика может нанести повреждения автомобилю, особенно современному. К том же, при езде "на лампочке" редко когда получается выйти на одно значение: многое зависит от темпа движения и дорожной обстановки.

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