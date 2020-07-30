С авто в США возникли проблемы: они не продаются и стареют

Автомобильный парк США начал ощутимо стареть: аналитическая фирма Markit провела исследование и выяснила, что американцы стали дольше ездить на своих авто, в результате чего средний возраст машин на американских дорогах составляет почти 12 лет. Это самый самый высокий показатель за последние 20 лет.

Так, если еще в прошлом году средний возраст авто в США составлял 11,8 лет, то уже в этом году – 11,9 лет. И это без учета пандемии COVID-19 и последовавшего за ней экономического кризиса, которые нанесли большой урон по продажам новых авто. Заместитель директора IHS Markit Тодд Кампо считает, что резкое замедление продаж автомобилей может привести к тому, что средний возраст автомобилей на дорогах США составит более 12 лет.

"Мы определенно ожидаем, что 12-летний лимит будет превышен. Люди, которые работают из дома, смогут уменьшить пробеги автомобилей, что позволит последним дольше находиться в эксплуатации", – сказал Кампо.

Как отмечает Insurance Journal, основная причина, по которой стареют авто в США – постоянно подорожание новых машин и более продолжительный срок службы авто, который позволяет старым ТС преодолевать большие пробеги и менять больше владельцев.

Впрочем, есть те, кому такое положение дел выгодно – это производители автозапчастей и СТО.

По оценкам IHS Markit, сейчас на дорогах Соединенных Штатов насчитывается более 280 миллионов автомобилей.

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