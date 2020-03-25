Самому необычному Subaru ищут нового владельца

Первенца марки Subaru – микролитражку Subaru 360 – выставили на торги известного аукциона RMSotheby`s в уникальном исполнении для полиции.

Subaru 360 New Zealand Police rmsothebys.com

Первая легковушка Subaru 360 сошла с конвейера в далеком 1958 году. Легкий, весом всего 453-кг, автомобиль был оснащен 2-цилиндровым мотором. Производство городской микролитражки продолжалось до 1971 года. За 12 лет свой конвейерной жизни автомобиль разошелся тиражом более 392 тысяч экземпляров.

Subaru 360 New Zealand Police rmsothebys.com

Незадолго до окончания выпуска Министерство транспорта Новой Зеландии заказало компании вариант в полицейской ливрее. И теперь этот уникальный автомобиль можно приобрести.

Subaru 360 New Zealand Police rmsothebys.com

Салон машины также имеет черно-белую отделка rmsothebys.com

Полицейский Subaru 360 будет представлен на торгах аукциона RM Sotheby's, который состоится 1-2 мая в американском штате Индиана.

Subaru 360 New Zealand Police rmsothebys.com

Машина имеет характерную черно-белую окраску, оснащена звуковой сиреной, светотехникой и даже парой классических головных уборов полицейских.

В комплекте предлагается пара полицейских головных уборов rmsothebys.com

Автомобиль оснащен 2-цилиндровым двухтактным мотором мощностью 25 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Также в арсенале "малютки" независимая торсионная подвеска всех колес и гидравлические барабанные тормоза.

В движение автомобиль приводит 25-сильный 2-цилиндровый мотор объемом всего 0,36 л rmsothebys.com

Этот уникальный экземпляр не первый раз меняет своего владельца. В 2010 году автомобиль был продан на аукционе в Калифорнии за $16 500. Ранее мы рассказывали о Ford Mustang для канадской полиции, который будет предложен на торгах в следующем месяце.

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