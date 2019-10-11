Самый мощный Toyota RAV4 покажут в Лос-Анджелесе

Популярный кроссовер Toyota RAV4 обзаведется подзаряжаемой (plug-in) гибридной версией, которую покажут в США на автошоу в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает портал Motor1 со ссылкой на представителей компании. Пока обнародовано лишь одно изображение новинки.

Toyoya RAV4 PHEV motor1.com

В компании не раскрывают подробностей относительно технических данных силового агрегата новинки. Однако, по словам представителей Toyota, – "это будет самый мощный RAV4 за всю историю существования модели".

Напомним, что гибридная версия RAV4 Hybrid уже является наиболее мощным представителем популярного кроссоверного семейства. В арсенале нынешней версии, оснащенной 2,5-литровым бензиновым ДВС и двумя электромоторами, 218 л.с. (160 кВт).

Можно предположить, что Toyota установила на новинке более эффективную батарею вместо используемой в настоящее время на RAV4 Hybrid никель-металл-гидридной АКБ. Повышение мощности моторов вкупе с новой литий-ионной батареей позволят увеличить отдачу силового агрегата.

Внешне новый RAV4 PHEV получил ряд отличий от других версий. Например, по краям переднего бампера появились вертикальные светодиодные полоски ДХО. Облицовку радиатора украсили тонкой хромированной окантовкой. Сама решетка имеет черную глянцевую окраску, отличную от других RAV4. В нижней части бампера появились воздуховоды в хромированных окладах. Кроме того, для новинки подготовили хромированные диски с оригинальным рисунком. Черная крыша удачно контрастирует с новым красно-коричневым цветом Supersonic Red.

Презентация новой модификации бестселлера состоится 20 ноября на автошоу в Лос-Анджелесе. Дебют европейской версии ожидается в марте будущего года на Женевском автосалоне.

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания Toyota создала электромобиль, который не нужно заряжать.

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