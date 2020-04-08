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8 апреля • обновлено в 21:42
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Самый крутой кроссовер Toyota показали на фото и видео

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Большой кроссовер Toyota Harrier 2021 модельного года подготовили к премьере летом, однако в сети новый автомобиль уже рассекречен. SUV построили на базе Toyota RAV4.

Несмотря на использование платформы от компактного кроссовера, новая Тойота будет крупнее своего донора. В четвертом поколении Harrier вытянулся до 4740 мм, но оказался на 30 мм (1660 мм) ниже. При этом дорожный просвет увеличился на 5 мм и теперь составляет 195 мм.

Новый кроссовер Toyota Harrier рассекречен

Новый кроссовер Toyota Harrier рассекречен

Instagram autocorsa.id

В дизайне остались отсылки к Lexus RX. Несмотря на то, что автомобили сейчас технически не имеют ничего общего, в первых двух поколениях Toyota Harrier представлял собой копию кроссовера Лексус. Теперь же осталось только напоминание в дизайне: элегантный удлиненный кузов, обтекаемый силуэт и вытянутая по горизонтали светотехника.

Новый кроссовер Toyota Harrier рассекречен

Новый кроссовер Toyota Harrier рассекречен

Instagram autocorsa.id

Toyota Harrier базируется на платформе кроссовера Тойота РАВ 4

Toyota Harrier базируется на платформе кроссовера Тойота РАВ 4

toyota.com

Ожидается, что в моторной гамме появятся два бензиновых двигателя объемом 2 л (атмосферный и турбо) и плагин-гибрид с ДВС на 2,5 л. Диапазон цен – 29-48 тыс. долларов.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о полностью деревянном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто кроссовер Toyota гибрид
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