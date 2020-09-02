Самый дорогой внедорожник Chery показали на фото

Chery Tiggo 8 Plus – новый флагманский кроссовер бренда и самый дорогой внедорожник китайской компании. До этой машины самым дорогим SUV оставался Chery Tiggo 8.

Новинка представляет собой модернизированную версию "Восьмерки". На модель, которую использовали в основе, новинка похожа только при взгляде в профиль. В то же время передняя часть и корма полностью переработаны.

Новый Chery Tiggo 8 Plus выглядит агрессивнее своего предшественника благодаря крупной восьмиугольной передней решетке, узким фарам и новым воздухозаборникам в бампере. Сзади появились другие фонари, изменилась форма дверцы багажника.

Новинка основана на Chery Tiggo 8. Фото: Chery

Длина/ширина/высота – 4722 мм/1860 мм/1745 мм. Колесная база равна 2710 мм. Под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 195 л.с. На рынок новый кроссовер может отправиться до конца 2021 года.

Новый кроссовер Chery оказался самым крупным в линейке. Фото: Chery

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новом бюджетном кроссовере Chery, который стоит всего $7000.

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