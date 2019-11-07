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7 ноября • обновлено в 10:50
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Самый быстрый кроссовер: Audi Q8 побила мировой рекорд

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Audi RS Q8 – самый быстрый кроссовер современности, что подтверждает его рекорд круга на Нюрбургринге. Время прохождения трассы составило 7 мин 42,253 сек.

Прежде, как сообщает OBOZREVATEL, рекорд круга в сегменте SUV принадлежал Mercedes-AMG GLC 63 S, который теперь оказался на семь секунд медленнее. Интересно, что самая быстрая "Ауди" Q8 еще не представлена серийно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мощная Audi RS Q8 побила рекорд круга для кроссоверов

Мощная Audi RS Q8 побила рекорд круга для кроссоверов

audi.com

На Нюрбургринге выступил прототип, который готовят к производству. Автомобиль оснащен дважды турбированным V8 объемом 4 л мощностью 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 305 км/ч.

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Еще интереснее, что спортивный кроссовер "Ауди" RS Q8 оказался быстрее многих суперкаров. Например, его время круга оказалось лучше, чем у Lamborghini Gallardo, Ferrari 599 GTB, Pagani Zonda S и Mercedes SLS AMG.

Audi RS Q8 удалось обогнать знаменитые суперкары

Audi RS Q8 удалось обогнать знаменитые суперкары

audi.com

Судя по всему, немецкие инженеры поработали над своим автомобилем как следует. Ведь соплатформенный кроссовер Lamborghini Urus, оснащенный тем же двигателем (доведенным до 650 л.с.), проехал круг медленнее – за 7 мин 47 сек. Правда, это был неофициальный заезд.

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Как рассказывал OBOZREVATEL, скоро появится еще один роскошный кроссовер – Hyundai готовит к премьере особенную новинку.

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