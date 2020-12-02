Самое дешевое авто проехало 660 000 км без серьезных поломок

Семейная пара из Америки проехала на хетчбэке Mitsubishi Mirage 414 тыс. миль (чуть больше 660 000 км) без серьезных поломок. На момент покупки в 2014 году это был самый дешевый автомобиль рынка – супруги заплатили за него 13 000 долларов.

Свою машину американская пара использовала каждый день, именно поэтому у автомобиля такой внушительный пробег (в среднем "Митсу" проезжал за год 69 тыс. миль), пишет Car and Driver. При этом за все 6 лет эксплуатации мотор Mitsubishi (1.2, бензин) ни разу не подвергался капремонту. Лишь на 150 000 милях (примерно 241 тыс. км) была осуществлена замена подшипников ступиц колес, а чуть позже малолитражке понадобился новый стартер.

Когда владельцы привезли автомобиль на плановое прохождение ТО, дилер пожелал оставить машину себе, взамен предложив паре новый Mitsubishi Mirage со значительной скидкой. Супруги согласились.

Стоить отметить, что Mitsubishi Mirage продается не только в США. В Украине подержанные экземпляры этой модели можно купить за 6-12 тыс. долларов в зависимости состояния, пробега и комплектации, отмечает TopGir.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эксперты назвали автомобили украинского рынка, у которых чаще всего скручивают пробег. Кроме того, как уже сообщалось, в Европе зафиксировали бум на подержанные авто.