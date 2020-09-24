Rolls-Royce презентовал самый крупный Ghost

Британская компания Rolls-Royce представила удлиненную версию своей новой модели Ghost.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Представительский лимузин создан на базе недавно представленного седана Ghost восьмого поколения.

Новый роскошный представитель семейства Ghost на 170 мм длиннее стандартной модели, что позволило существенно увеличить пространство для пассажиров заднего ряда. По объему салона новинка уступает только флагманскому длиннобазному Rolls-Royce Phantom Extended.

Впервые Ghost Extended получил особые задние кресла “Serenity Seat”, аналогичные сиденья можно встретить разве что в салоне первого класса в самолетах.

Между сиденьями располагается отделение для шампанского и сопутствующих аксессуаров. Особое внимание к деталям – один из ключевых принципов в работе компании Rolls-Royce, поэтому после тщательного изучения вопроса и консультации с лучшими сомелье, холодильник снабдили двумя режимами охлаждения, для винтажного и ординарного шампанского.

Для создания максимального комфорта в салоне были использованы лучшие материалы для шумо- и звукоизоляции, общая масса которых составила 100 кг. Кроме того, по словам создателей, Ghost Extended является "самым технологически совершенным" Rolls-Royce за всю историю существования компании. Например, он получил уникальную систему очистки воздуха, цветной проекционный дисплей, систему автоматической парковки и лазерные фары, обеспечивающих видимость на расстоянии до 600 метров.

Под капотом новинки скрывается 6,75-литровый V12 с двумя турбинами. Он способен выдавать "на гора" 571 л.с., а крутящий момент достигает 850 Нм. Вся эта мощь передается ко всем четырем ведущим колесам посредством 8-ступенчатого "автомата". Кроме того, Ghost Extended имеет полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами для лучшей маневренности.

Пневматическая подвеска Magic Carpet Ride, которая дебютировала в свое время на модели Phantom, для Ghost была модернизирована. Она получила название Planar Suspension System. Одной из ее конструктивных особенностей – дополнительные демпферы, которые закреплены не на нижних, а на верхних сдвоенных рычагах передней подвески. По мнению создателей, такое решение улучшает стабильность на прямой и делает поездку более комфортабельной. Кроме того, саморегулирующиеся пневматические стойки обеспечивают неизменную величину клиренса независимо от нагрузки.

Первые экземпляры Rolls-Royce Ghost Extended поступят к покупателям в конце нынешнего года.

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