Редкое сочетание: в Украине заметили VW Golf на советских номерах

В Украине заметили довольно необычный Volkswagen Golf II. Вернее, в самом автомобиле нет ничего такого, что привлекало бы внимание, удивляет другое – его номера.

Соответствующие фото опубликовал пользователь Facebook Вадим Володарский.

Volkswagen Golf на советских номерах; cкриншот публикации

Старенький Гольф примечателен тем, что у него советские номера. В данном случае интерес состоит в том, что в Советском Союзе было очень мало заграничных машин. По идее, автомобиль могли зарегистрировать уже после распада СССР, поскольку такие госназки еще выдавали кое-какое время в независимых республиках, однако и в начале 90-х машин из "стран капитализма" в наших краях было очень мало. Сейчас же в основном такие авто можно увидеть разве что на свалке, в то время как этот Гольф, судя по всему, еще ездит по дорогам общего пользования.

Для понимания, Volkswagen Golf II выпускался с 1983 по 1992 года, а номера такого типа выдавались в Союзе с 1980 по 1991, в Украине же – с 1992 по 1993 г. Исходя из этого, можно предположить, что в Украину хетчбэк мог попасть с небольшим пробегом, а может даже новым (что тоже довольно интересно(.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине выставили на продажу идеальный "бандитский автомобиль 90-х".