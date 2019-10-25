Противостояние легенд: Defender намерен сразиться с Mercedes-Benz G-Class

Топовая версия нового Land Rover Defender получит 4,4-литровый твин-турбо V8, чтобы конкурировать с Mercedes-AMG G 63.

Об этом сообщает британский журнал Auto Express. Руководство компании Land Rover не скрывает своих амбициозных планов относительно нового семейства внедорожников Defender, презентация которого прошла в конце сентября нынешнего года на автошоу во Франкфурте. Помимо 3- и 5-дверных версий планируется выпустить люксовую версию с мощным мотором. Силовой агрегат для новинки Land Rover будет поставлять баварский концерн BMW в рамках соглашения о партнерстве.

Land Rover Defender SVR Avarvarii

Новости BMW i4 готовится сразиться с Tesla

Спортивный Defender получит уже знакомое по другим "заряженным" моделям обозначение SVR. Предполагается, что под капотом новинки будет располагаться битурбированный V8 объемом 4,4 литра.

Land Rover Defender SVR Avarvarii

Первый прототип Land Rover Defender SVR уже построен специалистами фирменного подразделения Special Vehicle Operations (SVO). Ожидается, что мощность "заряженного" Defender будет на уровне 500-550 л.с. Для сравнения у BMW X5 M Competition мощность аналогичного V8 достигает 625 л.с., а конкурент Mercedes-AMG G 63 имеет в своем арсенале 585 л.с.

Land Rover Defender SVR Avarvarii

Мощный и динамичный SUV будет построен на на базе 5-дверной версии Defender 110. Автомобиль получит полноприводную трансмиссию, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, усиленную тормозную систему и пневмоподвеску. Не исключено, что у Defender SVR появится спортивный режим Track Mode.

Land Rover Defender SVR Avarvarii

Если все пойдет по плану, Land Rover Defender SVR увидит свет в 2021 году. Кроме того, в конце будущего года нас ждет дебют роскошной длиннобазной версии Defender 130 с просторным 8-местным салоном.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes готовит к автошоу в Лос-Анджелесе роскошный кроссовер Mercdes-Maybach.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!