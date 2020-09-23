Представлены новые BMW M3 и M4 2021: чем интересны новинки

Компания BMW официально представила новые поколения своих популярных заряженных моделей – M3 G80 та M4 G82.. Оба автомобиля поступят в продажу весной следующего года, уже известны и цены на новинки.

Баварская марка опубликовала фото и все характеристики BMW M3 и M4 2021. Машины необычны как внешне, так и технически. С точки зрения дизайна спортивные седан и купе BMW примечательны огромными "ноздрями" радиатора – этот элемент является новой дизайнерской фишкой марки, хотя по вкусу он наверняка придется не всем (особенно некоторым фанатам баварского бренда).

Другая важная деталь – впервые в истории для M3 и M4 BMW предложила полный привод. Правда, доступен он лишь для более мощных версий Competition и в паре с 8-ступенчатым "автоматом". При этом также машины могут снаряжаться "механикой", а в базе они обе заднеприводные.

Мотор у BMW M3 и M4 2021 один – 3,0-литровая рядная "шестерка" с наддувом. В обычном варианте она выдает 480 л.с., в версии – Competition 510 л.с. В первом случае отметку в 100 км/ч машины преодолевают за 4,2 с, во втором – 3,9 с. Максимальная скорость – 250 либо 290 км/ч в зависимости от электронного ограничителя.

В салоне BMW M3 и M4 2021 установлены спортивные "ковши", отделка представлена сочетанием кожи, алюминия и карбона.

Опционно для автомобилей доступны карбон-керамические тормоза, особый интерьер с отделкой кожей Merino, премиальная акустика Harman/Kardon.

Цена М3 составит от 69,9 тыс. долларов, а М4 – от 71,8 тысяч. А вот ценники на версии Competition перевалят за 100 000.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW готовит электромобиль с запасом хода 600 км.