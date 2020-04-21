Посреди леса нашли брошенный Range Rover на советских номерах

Старый Range Rover нашли брошенным в очень необычном месте. В течение длительного времени автомобиль одиноко простаивал в лесной глуши.

Раритетный британский внедорожник – трёхдверный Range Rover первого поколения – был обнаружен в диковинной местности Республика Карелия (Россия). Примечательной деталью является также то, что у машины ещё советские номера (судя по серии КС, автомобиль был зарегистрирован в Карельской АССР).

Брошенный Range Rover carakoom.com

Найденный Range Rover пребывает в плачевном состоянии (с кузова слезла краска, плюс он уже поржавел, а окна покрылись толстым слоем налёта), из чего можно сделать вывод, что внедорожник находится в чаще довольно долго – несколько десятков лет.

Брошенный Range Rover carakoom.com

Как автомобиль мог оказаться в лесу, неизвестно. Возможно, в лихие 90-е с его помощью было совершено преступление, после чего от "Ренджа" избавились таким образом. Хотя не стоит сбрасывать со счетов версию о том, что фото могут быть постановочными – сложно поверить в то, что за столь длительное время редкий автомобиль ни разу не оказывался в поле зрения людей.

Но если это действительно правда, не исключено, что теперь Range Rover вывезут и отреставрируют, благодаря чему он обретет вторую жизнь.

Range Rover Classic wikipedia.org

Отметим, что трёхдверный Range Rover (Classic) является первенцем в линейке знаменитой модели. Такой автомобиль выпускался с 1974 по 1994 годы. В период с 1981 по 1996 годы с конвейера британской марки сходила аналогичная машина, но в пятидверном кузове.

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