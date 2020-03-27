Насколько Porsche Cayenne обесценился за 15 лет: шокирующая цифра

Премиальные автомобили, которые выпускаются массово (не претендующие на то, чтобы оказаться в гараже коллекционера), с годами обесцениваются сильнее всего. Но насколько именно? Есть ли конкретны цифры?

Чешское издание auto.cz на примере знаменитого Porsche Cayenne Turbo показало, какой может быть разница в деньгах за новый автомобиль и точно такую же машину, которая спустя несколько лет появляется в объявлениях на вторичке. Получившаяся цифра может шокировать многих.

Porsche Cayenne 1 поколения wikipedia.org

Итак, новым Porsche Cayenne Turbo первого поколения (2002-2006) стоил в Чехии почти 3,7 миллиона крон (135 351 евро), тогда как сейчас купить аналогичный Кайенн на рынке подержанных авто можно в среднем за 150 000 крон (5 500 евро). Например, именно такие деньги в Чехии сейчас просят за Порше 2004 года с пробегом 240 000 км.

Porsche Cayenne за 5 500 евро sportovnivozy.cz

Porsche Cayenne за 5 500 евро sportovnivozy.cz

Porsche Cayenne за 5 500 евро sportovnivozy.cz

Porsche Cayenne за 5 500 евро sportovnivozy.cz

Таким образом, за 15 лет Porsche Cayenne Turbo обесценился почти на 129 тыс. евро! Этот кроссовер определенно относится к числу автомобилей с самым быстрым падением стоимости.

Porsche Cayenne за 5 500 евро sportovnivozy.cz

Porsche Cayenne за 5 500 евро sportovnivozy.cz

Впрочем, на момент своего появления Porsche Cayenne был одним из самых быстрых, технологичных и крутых автомобилей, поэтому многие состоятельные автомобилисты не жалели деньги на покупку этой машины.

Кроссовер оснащался 4,5-литровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 450 л.с. и крутящим моментом 620 Нм, с которым он развивал максимальную скорость 266 км/ч и ускорялся до 100 за 5,6 секунды (но при этом мотор был прожорливым – 20 л на "сотню"). В дополнение к престижному бренду и впечатляющему" машинному отделению" под капотом, высокая цена была также оправдана роскошным оборудованием, которое могло включать обогрев рулевого колеса, подогрев сидений, датчики парковки спереди и сзади, биксеноновые фары и четырехзонный климат-контроль.

Сейчас же такими характеристиками уже мало кого удивишь.

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