Война на дорогах: в Украине предложили жестче взяться за пешеходов

Наказание пешеходам за нарушение ПДД необходимо ужесточить. Сегодняшние штрафы никак не влияют на их поведение на дороге.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил автоюрист Денис Конюшко. По его словам, проблема в том, что сегодня бытует популярное мнение, якобы пешеходы вообще не несут никакой ответственности за нарушение ПДД.

"Но это не так. Пешеходы – это такие же участники дорожного движения. Только ответственность там просто смешная – 51 гривня за переход в неположенном месте. А мы все понимаем, какое страшное ДТП этот пешеход может спровоцировать", – возмутился Конюшко.

Он подчеркнул, что нельзя ограничиться только увеличением размеров штрафов для пешеходов. Одновременно с этим нужно ввести действенную систему исполнения этого наказания.

ДТП

"Поскольку у нас сейчас выписывают штрафы на пешеходов, а этот протокол потом идет в МВД просто как статистика. И человек на следующий день уже и забыл, что на него выписывали какой-то там протокол", – подытожил автоюрист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины со скандалом провалила голосование законопроекта, который должен был ужесточить штрафы за непристегнутые ремни безопасности. За этот документ проголосовали всего 185 депутатов.

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