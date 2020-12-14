Полиция поймала немца, который 40 лет водил машину без водительских прав

Дорожная полиция Германии остановила 67-летнего мужчину, который управлял машиной без водительских прав на протяжении 40 лет. Долгие годы немец работал курьером, и все это время ему удавалось избегать полицейских патрулей.

Как сообщает Deutsche Welle, необычный инцидент произошел на одном из автобанов возле города Трир в Западной Германии. Издание отмечает, что автомобилиста полицейские остановили случайно – у него решили проверить документы в рамках профилактических мероприятий. Немец предъявил правоохранителям бумагу, из которой следовало, что его водительское удостоверение временно находится в полицейском участке. Блюстителям закона это показалось подозрительным, и они сделали дополнительную проверку. Как выяснилось, запрос был подан не зря: документ был оказался липовым. Также было установлено, что у водителя вообще нет прав, при этом за рулем он находится уже как четыре десятка лет.

Стоит отметить, вождение без водительских прав является в Германии чрезвычайно серьезным преступлением, за это предусмотрено даже тюремное заключение с конфискацией автомобиля. Однако какое наказание понесет пожилой мужчина, пока неизвестно. Также остается загадкой, почему он не пытался получить водительские права за все это время.

Впрочем, это не единственный подобный случай, с которым сталкивалась немецкая полиция. В июле этого года правоохранители задержали 69-летнюю женщину, которая ездила без прав 39 лет. Возможно, пенсионерка и дальше оставалась незамеченной для полиции, если бы не протаранила другую машину на стоянке и не скрылась после этого с места происшествия.

Как ранее писал OBOZREVATEL: