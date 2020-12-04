Полиция Мексики получила для своих патрулей украинский электротранспорт

Полиции Мексики передали три электробайка TopCop украинского производства. Речь идет о мотоциклах компании Delfast Bikes, которая располагается в Киеве.

О получении отечественных электробайков мексиканской стороной сообщил один из основателей Delfast Bikes Даниил Тонкопий в своем Facebook. По его словам, украинские мотоциклы будут использоваться для патрулирования исторического центра городи Мексикали.

Контракт на поставку байков для полиции Мексики был подписал еще в 2019 году. Украинские машины стали подарком городу от местного мецената, доктора Пабло Чи Родригеса. Судя по фото, мотоциклы уже подготовили к службе – на них нанесли соответствующие ливреи с надписью "Policia" и установили проблесковые маячки.

Компания Delfast была основана в 2014 году как стартап по сервису экологической доставки. В 2017 году фирма представила уже собственную разработку – электробайк с самым большим запасом хода в мире. По данным создателей, на одном заряде их детище проезжает 365 км.

Как уже сообщал OBOZREVATEL: