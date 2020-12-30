Поклонники Jeep узнали цену 8-цилиндрового Wrangler

Представленный в прошлом месяце флагман семейства Jeep Wrangler с 8-цилиндровым мотором обойдется покупателям в 77 тысяч долларов.

Об этом сообщает портал Carscoops. Компания пока не сообщает официальную стоимость новинки, которая поступит к дилерам культового бренда в будущем году. Однако, энтузиасты форума JLWranglerForums обнаружили, что Wrangler с мотором Hemi V8 обойдется минимум в $77055. Если данная информация подтвердится, то это означает, что новинки будет стоить на $35000 дороже базового Wrangler Rubicon, стоимость которого оценивается в $28315.

Напомним, что по данным производителя, Wrangler Rubicon 392 будет оснащаться 6,4-литровым бензиновым мотором Hemi V8, который используется также на другой продукции концерна: Jeep Grand Cherokee SRT, а также моделях Dodge – Durango, Challenger и Charger.

Этот мотор развивает мощность 481 л.с. (354 кВт), а крутящий момент достигает 637 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат", который отправляет эту мощь ко всем ведущим колесам. На разгон от 0 до 96 км/ч внедорожнику потребуется всего 4,5 секунды.

По сравнению с обычным Rubicon новинка получила увеличенный до 260 мм дорожный просвет, внедорожную подвеску с увеличенным ходом, 17-дюймовые диски с внедорожной резиной BFGoodrich A/T на 33 дюйма, иной капот с дополнительным воздухозаборником и фирменный декор. Кроме того, покупатели смогут заказать разнообразные опции от фирменного тюнингового подразделения Mopar.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep подготовила юбилейную версию пикапа Gladiator, а также активно расширяет список электрифицированных версии.