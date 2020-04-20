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20 апреля • обновлено в 16:40
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Подарок к юбилею: к 50-летию ВАЗ-2101 воссоздали гоночную "копейку"

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По случаю 50-летия сборки на ВАЗе первого автомобиля, спортивное подразделение компании решило возродить первый спорткар марки.

1971 ВАЗ-2101 Ралли

1971 ВАЗ-2101 Ралли

carakoom.com

На создание раллийного болида ушло около полугода. В основе лежит классический ВАЗ-2101 1971 года выпуска с кузовом небесно-голубого цвета. Важно отметить, что это не просто стилизация, а технически достоверная копия гоночной машины 50-летней давности.

В соответствии с оригиналом автомобиль получил горизонтальные сдвоенные карбюраторы Weber, спортивные амортизаторы Koni, штурманские приборы, защиту картера, дополнительные фары, дополнительный бензобак и каркас безопасности.

1971 ВАЗ-2101 Ралли

1971 ВАЗ-2101 Ралли

carakoom.com

1971 ВАЗ-2101 Ралли

1971 ВАЗ-2101 Ралли

carakoom.com

1971 ВАЗ-2101 Ралли

1971 ВАЗ-2101 Ралли

carakoom.com

Внешне машину украсили оригинальными наклейками, соответствующим машине тех лет.

1971 ВАЗ-2101 Ралли

1971 ВАЗ-2101 Ралли

carakoom.com

В 1971 году раллийная заводская команда из трех экипажей на аналогичных ВАЗ-2101 завоевала "Серебряный кубок" на международном ралли Tour d'Europe. За время гонки они преодолели дистанцию ралли около 14 тысяч км.

1971 ВАЗ-2101 Ралли

1971 ВАЗ-2101 Ралли

carakoom.com

Автомобиль станет одним из украшений заводского музея наряду с другими экспонатами. Кроме того, он сможет принимать участие в ретро-соревнованиях.

1971 ВАЗ-2101 Ралли

1971 ВАЗ-2101 Ралли

carakoom.com

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Россия
Теги
СССР ВАЗ Lada ретро История
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