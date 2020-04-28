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28 апреля • обновлено в 18:37
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Под семёрку: новая BMW 5-Series показалась на официальных фото

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Уже в этом году, ориентировочно в мае, должна дебютировать обновленная BMW 5-Series 2021. Однако её дизайн известен уже сейчас – в сеть утекли фото новинки, которые опубликовал сайт BMW Blog.

Невооруженным взглядом можно и не заменить те изменения, которые баварцы уготовили для культового седана, но если обновленную версию поставить рядом с актуальной, то различия сразу проступают. Автомобилю "подтянули" внешность со всех сторон, но больше всего фейслифтинг коснулся всё же передней части и "кормы".

BMW 5-Series 2021

BMW 5-Series 2021

bmwblog.com

BMW 5-Series G30 в актуальной версии

BMW 5-Series G30 в актуальной версии

carscoops.com

BMW 5-Series 2021 получила большую решетку радиатора (сами ноздри стали крупнее, кроме того их соединили хромированной перегородкой – до этого они были разделены на самостоятельные детали), более четкие фары (их прищур стал злее) и новую графику задних фонарей (оптика уменьшилась в объеме, а её края стали острее). Кроме того, немного изменилась форма крышки багажника. В целом же дизайн "пятерки" приблизился к старшей модели – седану 7-Series G12.

BMW 5-Series 2021

BMW 5-Series 2021

bmwblog.com

BMW 5-Series G30 в актуальной версии

BMW 5-Series G30 в актуальной версии

carscoops.com

На фотографиях представлена плагин-гибридная BMW 530 e G30 с M-пакетом, поэтому у этой модификации ожидаемо установлены спортивные бамперы. И они также отличаются от тех, которыми оснащается нынешняя модель: с переднего бампера исчезли светодиодные элементы, зато увеличилась площадь воздухозаборников, в то время как задний бампер получил более закругленный края и декорированную черную вставку, имитирующую диффузор.

О технических характеристиках BMW 5-Series 2021 толком ничего неизвестно, но предположительно тот же плагин-гибрид станет мощнее (сейчас он выдает 252 л.с. и 420 Нм), кроме того, у модели появится новая версия – "заряженный" гибрид 545 e совокупной отдачей 400 л.с.

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото серийного электрического кроссовера BMW iX3.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
BMW новые авто
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