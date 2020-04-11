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11 апреля • обновлено в 11:35
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По цене суперкара: часы Bugatti оценили в 280 тысяч долларов

1.3т
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Как известно, искусство требует жертв. В данном случае речь идет о 280 тысячах долларов.

Bugatti Chiron Tourbillon – результат сотрудничества двух известных брендов

Bugatti Chiron Tourbillon – результат сотрудничества двух известных брендов

jacobandco.com

Именно такую сумму потребуется выделить из семейного бюджета, если вы хотите стать обладателем настоящего шедевра часовых дел мастеров компании Jacob&Co.

Bugatti Chiron Tourbillon

Bugatti Chiron Tourbillon

jacobandco.com

Вдохновением для этих чудо-часов послужил гиперкар Bugatti Chiron. Поэтому швейцарские умельцы не долго думали над названием для своего детища – Bugatti Chiron Tourbillon.

Bugatti Chiron Tourbillon

Bugatti Chiron Tourbillon

jacobandco.com

Bugatti Chiron Tourbillon

Bugatti Chiron Tourbillon

jacobandco.com

На создание уникальной конструкции и проработку всех деталей механизма миниатюрного двигателя W16 из сапфирового кристалла ушел год кропотливой работы. Этот блок цилиндров с 16-ю подвижными поршнями и коленчатым валом в компании с гордостью называют "одним из самых маленьких и наиболее сложных элементов в часах, которые когда-либо производились".

Bugatti Chiron Tourbillon

Bugatti Chiron Tourbillon

jacobandco.com

Механизм работает примерно 20 секунд и может запускаться трижды, после чего потребуется вновь завести часовую пружину. Кроме того, по бокам есть еще два маленьких турбонагнетателя. Но и это еще не все.

Двигатель подвешен на четырех пружинах, имитирующих подвеску автомобиля, причем их можно регулировать.

Bugatti Chiron Tourbillon

Bugatti Chiron Tourbillon

jacobandco.com

Сапфировое стекло обеспечивает беспрепятственный обзор всей конструкции, а на корпусе нашлось место для фирменной решетки радиатора в виде подковы с эмблемой Bugatti.

Bugatti Chiron Tourbillon

Bugatti Chiron Tourbillon

jacobandco.com

Покупатели могут выбирать между титановым или золотым корпусом, а также украсить часы драгоценными камнями. Jacob & Co планирует создать всего 250 таких часов, каждый из которых будет стоить не менее $280 тысяч.

Bugatti Chiron Tourbillon

Bugatti Chiron Tourbillon

jacobandco.com

Напомним, что соглашение о долгосрочном сотрудничестве между Bugatti и Jacob & Co было подписано в прошлом году в рамках международной выставки часов и ювелирных украшений Baselworld 2019.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в продаже появился коллекционный Bugatti, который обойдется в целое состояние.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Швейцария
Теги
суперкар авто новости Bugatti
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