По цене Nissan X-Trail: в Украине продают невезучую Ferrari

В Украине выставили на продажу старую Ferrari. Причем просят за неё сравнительно немного.

Как стало известно OBOZREVATEL, нового владельца подыскивают для Ferrari 456 GT 1998 года. Автомобиль оценен в 35 000 долларов – для сравнения, в Европе за аналогичный ретрокар просят от 45 000 евро. В то же время столько же стоит, скажем, новый Nissan X-Trail в топовой комплектации.

Сейчас многострадальную Ferrari продают за 35 000 долларов auto.ria.com

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Однако у этого суперкара довольно непростая судьба. В Украине он появился еще в 2016 году, причем тогда машина была обклеена разноцветной пленкой (сейчас же у неё родной красный окрас). Примерно через 2 года суперкар конфисковали у владельца за неуплату алиментов, а после выставили на продажу за $32 000. И вот теперь автомобиль снова засветился в объявлениях.

Так эта Ferrai 456 выглядела в 2016 году avto-nomer.ru

В 2018 году машину выставили на государственные торги со стартовой ценой более чем 2 млн грн Скриншот сайта

Заявленный пробег эксклюзивного итальянского купе – 17 тысяч км. Автомобиль оснащён 5,5-литровым V12 мощностью 442 л.с., который состыкован с 4-диапазонной АКПП. Кстати, это один из всего 403 Ferrari 456 GT, которые были выпущены на "автомате". Остальные же оснащались 6-ступенчатой "механикой".

Сейчас многострадальную Ferrari продают за 35 000 долларов auto.ria.com

Сейчас многострадальную Ferrari продают за 35 000 долларов auto.ria.com

Сейчас многострадальную Ferrari продают за 35 000 долларов auto.ria.com

Выпускалась Ferrari 456 GT c 1992 по 2003 годы.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине более чем за 600 000 долларов продают советский лимузин, который когда-то стоял на балансе Одесской киностудии.

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