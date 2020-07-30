Перепутал бензин с дизелем на АЗС: что делать
Автомобиль можно серьезно повредить, если перепутать топливо.
Если бензиновый двигатель заправить дизельным топливом (или наоборот), ничего хорошего из этого не получится. Однако автомобиль можно спасти, если действовать быстро.
Как сообщает First Gear, в сложившейся ситуации главное – не заводить двигатель. Необходимо воспользоваться услугами эвакуатора, чтобы на СТО специалисты промыли топливную систему и заменили фильтры. В этом случае удастся отделаться наименьшими расходами.
Если автомобиль уже завели, но в баке осталось достаточное количество подходящего топлива, а двигатель работал недолго, возможно, удастся также ограничиться промывкой топливной системы и заменой фильтров.
В случае, когда автомобиль какое-то время проработал на ошибочном топливе, ремонт окажется наиболее дорогостоящим. Вероятно, замене подлежит топливная система и управляющая электроника, что является существенной частью ключевых систем любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о забавном курьезе: пьяный работник АЗС перепутал топливо и неправильно заправил дорогой Porsche.