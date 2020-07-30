Перепутал бензин с дизелем на АЗС: что делать

Если бензиновый двигатель заправить дизельным топливом (или наоборот), ничего хорошего из этого не получится. Однако автомобиль можно спасти, если действовать быстро.

Как сообщает First Gear, в сложившейся ситуации главное – не заводить двигатель. Необходимо воспользоваться услугами эвакуатора, чтобы на СТО специалисты промыли топливную систему и заменили фильтры. В этом случае удастся отделаться наименьшими расходами.

Если автомобиль уже завели, но в баке осталось достаточное количество подходящего топлива, а двигатель работал недолго, возможно, удастся также ограничиться промывкой топливной системы и заменой фильтров.

В случае, когда автомобиль какое-то время проработал на ошибочном топливе, ремонт окажется наиболее дорогостоящим. Вероятно, замене подлежит топливная система и управляющая электроника, что является существенной частью ключевых систем любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о забавном курьезе: пьяный работник АЗС перепутал топливо и неправильно заправил дорогой Porsche.