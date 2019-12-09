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9 декабря • обновлено в 19:22
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Определены финалисты конкурса Автомобиль года 2020 в Европе

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Авторитетное жюри европейского конкурса Сar of the Year обнародовали шорт-лист из 7 претендентов на престижный титул.

Как сообщает сайт конкурса, в рамках голосования из 30 претендентов на победу были определены 7 финалистов. В него вошли: BMW 1-Series, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.

Обнародован шорт-лист конкурса Автомобиль 2020 года в Европе

Обнародован шорт-лист конкурса Автомобиль 2020 года в Европе

obozrevatel.com

Новости
Определены претенденты на звание Автомобиль года в Европе

По словам Президента жюри конкурса Car of the Year Френка Янссена, нынешний список "представляет направление развития автомобильного бизнеса". "Мы наблюдаем прогресс в области электрификации, а также самые высокие стандарты в области двигателей внутреннего сгорания", – комментирует Янссен. В этом году сразу два электромобиля вошли в топ-7 рейтинга – Porsche Taycan и Tesla Model 3, а в скором времени электрическая версия появится в семействе Peugeot 208.

Президент европейского конкурса Car of the Year Френк Янссен

Президент европейского конкурса Car of the Year Френк Янссен

caroftheyear.org

Новости
На счастье: европейцы разбили электромобили Tesla и Porsche

Все большее число гибридных моделей с системой рекуперации энергии торможения позволяют сократить расход топлива и снизить вредные выбросы в атмосферу. По примеру Toyota эту технологию активно внедряют компании Ford и Renault. Кроме того, по словам Янссена, "BMW 1-серии показала, что у ДВС еще есть огромный потенциал".

BMW 1-series

BMW 1-series

caroftheyear.org

Ford Puma

Ford Puma

caroftheyear.org

Peugeot 208

Peugeot 208

caroftheyear.org

Porsche Taycan

Porsche Taycan

caroftheyear.org

Renault Clio

Renault Clio

caroftheyear.org

Tesla Model 3

Tesla Model 3

caroftheyear.org

Toyota Corolla

Toyota Corolla

caroftheyear.org

В соответствии с регламентом, все семь финалистов пройдут заключительные тесты, а в конце февраля жюри определит победителя нынешнего конкурса. Его традиционно объявят на торжественной церемонии, которая состоится 2 марта 2020 года на Женевском автосалоне.

Напомним, что в этом году в конкурсе одержал победу электрический кроссовер Jaguar I-Pace.

Как писал ранее OBOZREVATEL, уже можно отдать свои голоса за участников конкурса "Автомобиль года в Украине 2020".

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Швейцария Женева
Теги
новости авто Автомобиль года Ford Toyota Jaguar BMW Peugeot Porsche Renault Tesla электромобили
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