Определены финалисты конкурса Автомобиль года 2020 в Европе

Авторитетное жюри европейского конкурса Сar of the Year обнародовали шорт-лист из 7 претендентов на престижный титул.

Как сообщает сайт конкурса, в рамках голосования из 30 претендентов на победу были определены 7 финалистов. В него вошли: BMW 1-Series, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.

Обнародован шорт-лист конкурса Автомобиль 2020 года в Европе obozrevatel.com

Новости Определены претенденты на звание Автомобиль года в Европе

По словам Президента жюри конкурса Car of the Year Френка Янссена, нынешний список "представляет направление развития автомобильного бизнеса". "Мы наблюдаем прогресс в области электрификации, а также самые высокие стандарты в области двигателей внутреннего сгорания", – комментирует Янссен. В этом году сразу два электромобиля вошли в топ-7 рейтинга – Porsche Taycan и Tesla Model 3, а в скором времени электрическая версия появится в семействе Peugeot 208.

Президент европейского конкурса Car of the Year Френк Янссен caroftheyear.org

Все большее число гибридных моделей с системой рекуперации энергии торможения позволяют сократить расход топлива и снизить вредные выбросы в атмосферу. По примеру Toyota эту технологию активно внедряют компании Ford и Renault. Кроме того, по словам Янссена, "BMW 1-серии показала, что у ДВС еще есть огромный потенциал".

BMW 1-series caroftheyear.org

Ford Puma caroftheyear.org

Peugeot 208 caroftheyear.org

Porsche Taycan caroftheyear.org

Renault Clio caroftheyear.org

Tesla Model 3 caroftheyear.org

Toyota Corolla caroftheyear.org

В соответствии с регламентом, все семь финалистов пройдут заключительные тесты, а в конце февраля жюри определит победителя нынешнего конкурса. Его традиционно объявят на торжественной церемонии, которая состоится 2 марта 2020 года на Женевском автосалоне.

Напомним, что в этом году в конкурсе одержал победу электрический кроссовер Jaguar I-Pace.

Как писал ранее OBOZREVATEL, уже можно отдать свои голоса за участников конкурса "Автомобиль года в Украине 2020".

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