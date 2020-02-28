И это не шутка: УАЗ Хантер стал серийным электромобилем

УАЗ Хантер получил новую, полностью экологичную версию. Небезызвестный внедорожник стал электромобилем – правда, разработали новинку не в России.

Как выяснил OBOZREVATEL, электрический УАЗ Хантер построила чешская фирма MW Motors. Поэтому у него собственное оригинальное имя – MWM Spartan.

Электрический УАЗ Хантер MW Motors

А вот внешне "электричка" практически полностью повторяет обычный УАЗ Хантер – отличия состоят разве что в оформлении передней части, вместо стандартной радиаторной решетки установлена новая панель-заглушка (также есть кенгурятник, но он, по всей видимости, опционный).

Электрический УАЗ Хантер MW Motors

Что же касается основных характеристик, вместо устаревшего бензинового двигателя ЗМЗ электроУАЗ использует электромотор, который питается от батареи емкостью "от 56 до 90 кВтч". При этом в плане проходимости автомобиль никак не изменился: он по-прежнему оснащается подключаемым полным приводом с понижающей передачей.

Электрический УАЗ Хантер MW Motors

В MW Motors отмечают, что Хантер на батарейках адресован фермерам, работникам лесной и горнодобывающей промышленностей, которым часто приходится ездить по бездорожью.

Электрический УАЗ Хантер MW Motors

Электрический УАЗ Хантер MW Motors

Электрический УАЗ Хантер MW Motors

MWM Spartan дебютировал в версиях с левым и правым рулём – последняя будет продаваться в Великобритании. Сейчас автомобиль проходит испытания, и, согласно планам разработчиков, как только они будут закончены, электрокар отправится на рынок. Как ожидается, в Европе новинка появится в конце года.

Электрический УАЗ Хантер MW Motors

Помимо электрического внедорожника, MW Motors представила обычный, бензиновый УАЗ Хантер с правым расположением руля. Его разработали специально для Туманного Альбиона.

УАЗ Хантер с правым расположением руля MW Motors

Чешские новинки на базе УАЗ MW Motors

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, УАЗ представил новую версию "Буханки", но сами россияне её не оценили.

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