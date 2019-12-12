Очень практичный электромобиль начали продавать за 6000 евро

Итальянская компания XEV совместно с китайской фирмой Polymaker, которая специализируется на 3D-печати, разработали интересный электромобиль. Его основные достоинства – практичность и цена.

Как выяснил OBOZREVATEL, новинка получила название YoYo. Она представляет собой компактный электромобиль (размеры составляют всего 2,5 x 1,5 м) с радиусом разворота в 8 м. И хотя на вид это полноценный автомобиль, дизайн которого выполнен в духе Smart, по документам он "проходит" как квадрацикл. В тоже время создатели гарантируют, что их творение обеспечит сверхкомфортную езду – такую, которая удовлетворит как "изящную балерину", так и "игрока в регби".

Электромобиль YoYo x-ev.net

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Одной из особенностей YoYo является то, что большая часть его компонентов будет печататься на 3D-принтере: исключение составит лишь силовая установка, шасси, стекла и покрышки. Такое решение позволит разработчикам сократить производственные затраты и предоставить покупателями широкие возможности персонализации своего авто (читай оформления), а также легкого и быстрого ремонта (после ДТП можно будет заказать необходимую деталь и оперативно установить ее взамен поврежденной).

Электромобиль YoYo x-ev.net

Электромобиль YoYo x-ev.net

При этом YoYo соответствует самым последним европейским нормам безопасности. Электрокар построен на крепкой стальной раме, по периметру установлены защитные балки, есть защита от опрокидывания. В комплектацию входят полноценная тормозная система (передние и задние тормоза), система ABS и подушка безопасности водителя.

Электромобиль YoYo x-ev.net

Силовая установка YoYo представлена электромотором мощностью 7,5 кВт (пиковая отдача – 22 кВт) и литий-железо-фосфатной батарей емкостью 9,5 кВт/ч, дополненной системой отслеживания жизненного цикла (она позволяет постоянно мониторить состояние АКБ, и в случае ее выхода из строя заменить на новую). Аккумулятора хватает на преодоления расстояния в 150 км, а что касается максимальной скорости, она ограничена электроникой на 70 км/ч.

Электромобиль YoYo x-ev.net

Электромобиль YoYo x-ev.net

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Электромобиль YoYo x-ev.net

Электромобиль YoYo x-ev.net

Электромобиль YoYo x-ev.net

Электромобиль YoYo x-ev.net

Еще из интересного электрокар предлагает информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном, панорамную крышу, бесключевой доступ, электропривод зеркал и стекол, а также светодиодную оптику со встроенными ДХО и функцией энергосбережения. Также у него довольно вместительный багажник, на 180 л (этого хватит для двух чемоданов).

Сейчас XEV и Polymaker запустили на на платформе Kickstarter сбор средств на запуск своего автомобиля в серию (для этого им нужно 500 000 евро), и тем покупателям, которые уже сейчас готовы инвестировать в проект, машина обойдется в 5999 евро. Но когда YoYo отправится в производство, что должно произойти в августе 2020 года, он уже будет стоить на 4500 евро больше. Если все пойдет по плану, первые покупатели получат свои авто ровно через год.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, электромобили Tesla Model S и Porsche Taycan впервые сошлись в битве в реальных условиях.

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