Обновленной Skoda Rapid в Украине не будет!

Бюджетный лифтбек Skoda Rapid получит новый дизайн, но продаваться будет только в России.

Как рассказали OBOZREVATEL в украинском представительстве Skoda, модель Rapid больше не будет продаваться на отечественном рынке. Это же касается и рынка других европейских стран. Исключением станет российский рынок, где в конце года ожидается дебют обновленного Rapid местной сборки.

Skoda Rapid skoda-storyboard.com

В Украине модельный ряд Skoda будет теперь начинаться с популярного хэтчбека Fabia, который недавно также обновили. В частности, версия с 1-литровым бензиновым мотором TSI мощностью 95 л.с. и 5-ступенчатой механической КП обойдется минимум в 368 тысяч грн.

Помимо хэтчбека украинским поклонникам марки будет доступен 5-дверный универсал Fabia Combi. Его цена начинается с отметки 392 тысячи грн.

На ступеньку выше в модельной иерархии чешского бренда будет располагаться новая модель Scala. Заказы на этот 5-дверный хэтчбек уже принимаются. Стоимость версии с 1,6-литровым турбодизелем TDI и 6-ступенчатой "механикой" начинается с 614 тысяч грн.

Skoda Scala skoda-storyboard.com

Кроме того, компания предложит широкий ассортимент других моделей, включая бестселлер – Octavia, флагманский Superb, а также кроссоверы Kodiaq и Karoq.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы ждут новые правила растаможки авто на еврономерах.

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