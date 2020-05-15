Новый Volkswagen Tiguan показали на фото без камуфляжа

Совсем недавно тестовый прототип Volkswagen Tiguan 2021 удивил всех своим видом – новый кроссовер после обновления получит купеобразную модификацию под названием Tiguan X или Coupe.

Во время испытаний новинку замаскировали под китайский кроссовер Changan CS85. Но в сети уже показали новый Фольксваген Тигуан с динамичным силуэтом без камуфляжа. Художник продемонстрировал свой довольно правдоподобный взгляд, основанный на первом официальном изображении новинки.

Купеобразный Volkswagen Tiguan kolesa.ru

Первое официальное изображение Volkswagen Tiguan 2021 vw.com

Немецкий производитель пока показал единственный эскиз стандартного обновленного VW Tiguan, но (по крайней мере спереди) купеобразный вариант будет выглядеть так же. Исходя из дизайнерских рендеров, стильный SUV получит передние фары в стиле VW Golf 8 поколения и новый бампер с крупным воздухозаборником.

Купеобразный Volkswagen Tiguan в камуфляже news.cheshi.com

Боковую часть вместе со стеклами прототипу решили не маскировать, поэтому здесь без сюрпризов. Но задние фонари художник выполнил в стиле крупного кроссовера VW Touareg. Нам придется дождаться официальной премьеры, чтобы увидеть настоящий автомобиль и изучить его дизайн в деталях.

Купеобразный Volkswagen Tiguan kolesa.ru

VW Touareg vw.com

Стандартный рестайлинговый Tiguan покажут летом. Видимо, после этого дебютирует и купеобразная модификация. Эффектный кроссовер Фольксваген начнет свой коммерческий путь в Китае, но затем превратится в глобальную модель и появится на других рынках.

Новый Volkswagen Tiguan 2021 Instagram cochespias

OBOZREVATEL ранее показывал новый Volkswagen Golf, который превратили в агрессивный внедорожник с помощью больших колес и увеличенного дорожного просвета.

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