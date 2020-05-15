Главная Новости
16 мая • обновлено в 02:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Новый Volkswagen Tiguan показали на фото без камуфляжа

6.3т
Читать материал на украинском

Совсем недавно тестовый прототип Volkswagen Tiguan 2021 удивил всех своим видом – новый кроссовер после обновления получит купеобразную модификацию под названием Tiguan X или Coupe.

Во время испытаний новинку замаскировали под китайский кроссовер Changan CS85. Но в сети уже показали новый Фольксваген Тигуан с динамичным силуэтом без камуфляжа. Художник продемонстрировал свой довольно правдоподобный взгляд, основанный на первом официальном изображении новинки.

Купеобразный Volkswagen Tiguan

Купеобразный Volkswagen Tiguan

kolesa.ru

Первое официальное изображение Volkswagen Tiguan 2021

Первое официальное изображение Volkswagen Tiguan 2021

vw.com

Немецкий производитель пока показал единственный эскиз стандартного обновленного VW Tiguan, но (по крайней мере спереди) купеобразный вариант будет выглядеть так же. Исходя из дизайнерских рендеров, стильный SUV получит передние фары в стиле VW Golf 8 поколения и новый бампер с крупным воздухозаборником.

Купеобразный Volkswagen Tiguan в камуфляже

Купеобразный Volkswagen Tiguan в камуфляже

news.cheshi.com

Боковую часть вместе со стеклами прототипу решили не маскировать, поэтому здесь без сюрпризов. Но задние фонари художник выполнил в стиле крупного кроссовера VW Touareg. Нам придется дождаться официальной премьеры, чтобы увидеть настоящий автомобиль и изучить его дизайн в деталях.

Купеобразный Volkswagen Tiguan

Купеобразный Volkswagen Tiguan

kolesa.ru

VW Touareg

VW Touareg

vw.com

Стандартный рестайлинговый Tiguan покажут летом. Видимо, после этого дебютирует и купеобразная модификация. Эффектный кроссовер Фольксваген начнет свой коммерческий путь в Китае, но затем превратится в глобальную модель и появится на других рынках.

Новый Volkswagen Tiguan 2021

Новый Volkswagen Tiguan 2021

Instagram cochespias

OBOZREVATEL ранее показывал новый Volkswagen Golf, который превратили в агрессивный внедорожник с помощью больших колес и увеличенного дорожного просвета.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Volkswagen кроссовер новые авто авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 17 330.

    Вылечились: 4473. Умерли: 476.

  • В мире заболели более 4,5 млн человек, погибли – почти 305 тысяч.

  • В Киеве произошла масштабная вспышка коронавируса – в интернате заболел 81 человек.

  • Медики призвали воздержаться от поцелуев и секса после коронавируса: назван срок.

  • Оказалось, что коронавирус остается в воздухе даже после общения с бессимптомным больным.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги