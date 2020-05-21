Новый спортивный седан BMW замечен на тестах

В нынешнем году компания BMW представит версию CS спортивного седана BMW M5.

2021 BMW M5 CS carscoops.com

Спустя несколько месяцев ожидается дебют облегченной модификации M5 CS, которая в настоящее время проходит дорожные тесты в Германии.

2021 BMW M5 CS carscoops.com

От других версии модели М5 новинка будет отличаться облегченными спортивными сиденьями, новой выхлопной системой, ажурными колесными дисками, передним и задним спойлером, иными бамперами и диффузором, а также собственными настройками.

2021 BMW M5 CS carscoops.com

2021 BMW M5 CS carscoops.com

Под капотом новинки расположится 4,4-литровый мотор V8 с двумя турбинами. Ожидается, что CS будет мощнее 617-сильной версии M5 Competition. Есть информация, что на BMW M5 CS может дебютировать существенно обновленный V8 со вспомогательным электромотором.

2021 BMW M5 CS carscoops.com

Новая модификация модели M5 станет частью программы планового обновления семейства BMW 5 Series. Ожидается, что версия M5 CS будет представлена во второй половине после презентации рестайлинговой "пятерки" BMW.

2021 BMW M5 CS carscoops.com

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