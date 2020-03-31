Новый кроссовер JAC удивил своим дизайном

Китайская компания JAC показала новый кроссовер Jiayue X7.

Новинка привлекает внимание своим стильным внешним видом и ярким современным интерьером. Дизайн кроссовера выглядит динамично и элегантно, а задняя часть с двумя крупными фонарями, объединенными горизонтальной светодиодной полоской напоминает Kia Sportage. Также сзади можно увидеть квартет выхлопных труб и крупный спойлер над дверью багажника.

JAC Jiayue X7 carscoops.com

По своим габаритам JAC Jiayue X7 крупнее Kia Sportage, но немного меньше Kia Sorento. Длина новинки – 4776 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1760 мм, а величина колесной базы – 2750 мм.

JAC Jiayue X7 carscoops.com

Сзади можно увидеть квартет выхлопных труб и крупный спойлер над дверью багажника carscoops.com

Интерьер новинки выполнен в стиле hi-tech. Над рулевой колонкой располагается цифровая шкала приборов, а справа находится широкоформатный сенсорный дисплей мультимедийной системы.

JAC Jiayue X7 получил цифровую панель приборов и широкоформатный дисплей мультимедиа carscoops.com

Среди интересных особенностей новинки – компактный рычаг переключения передач, беспроводная зарядка смартфона и панорамная крыша.

JAC Jiayue X7 carscoops.com

JAC Jiayue X7 carscoops.com

JAC Jiayue X7 будет оснащаться 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 174 л.с. и крутящим моментом 251 Нм. В паре с ним будет работать 6-ступенчатая КП с двумя сцеплениями. Автомобиль ожидается в дилерских центрах в Китае во втором квартале нынешнего года.

JAC Jiayue X7 carscoops.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Chery готовит семиместный кроссовер.

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