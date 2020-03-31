Новый кроссовер JAC удивил своим дизайном

Китайская компания JAC показала новый кроссовер Jiayue X7.
Новинка привлекает внимание своим стильным внешним видом и ярким современным интерьером. Дизайн кроссовера выглядит динамично и элегантно, а задняя часть с двумя крупными фонарями, объединенными горизонтальной светодиодной полоской напоминает Kia Sportage. Также сзади можно увидеть квартет выхлопных труб и крупный спойлер над дверью багажника.
JAC Jiayue X7
carscoops.com
По своим габаритам JAC Jiayue X7 крупнее Kia Sportage, но немного меньше Kia Sorento. Длина новинки – 4776 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1760 мм, а величина колесной базы – 2750 мм.
JAC Jiayue X7
carscoops.com
Сзади можно увидеть квартет выхлопных труб и крупный спойлер над дверью багажника
carscoops.com
Интерьер новинки выполнен в стиле hi-tech. Над рулевой колонкой располагается цифровая шкала приборов, а справа находится широкоформатный сенсорный дисплей мультимедийной системы.
JAC Jiayue X7 получил цифровую панель приборов и широкоформатный дисплей мультимедиа
carscoops.com
Среди интересных особенностей новинки – компактный рычаг переключения передач, беспроводная зарядка смартфона и панорамная крыша.
JAC Jiayue X7
carscoops.com
JAC Jiayue X7
carscoops.com
JAC Jiayue X7 будет оснащаться 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 174 л.с. и крутящим моментом 251 Нм. В паре с ним будет работать 6-ступенчатая КП с двумя сцеплениями. Автомобиль ожидается в дилерских центрах в Китае во втором квартале нынешнего года.
JAC Jiayue X7
carscoops.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Chery готовит семиместный кроссовер.
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