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8 мая • обновлено в 12:16
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Новый Jeep Wrangler дважды перевернули на тестах

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В рамках тестов специалисты американского Национального института дорожной безопасности (IIHS) обнаружили, что внедорожник Jeep Wrangler склонен к опрокидыванию.

По итогам проведенных ранее тестов эксперты дали Jeep Wrangler оценку "хорошо", но после так называемых аудиторских испытаний рейтинг внедорожника понизили на две ступени..

Краш-тест Jeep Wrangler JL

Краш-тест Jeep Wrangler JL

iihs.com

В официальном заявлении Института отмечается, что производитель заявил протест, утверждая, что опрокидывание могло быть следствием ошибок в методике испытаний. Но после повторения теста автомобиль вновь опрокинулся на бок.

2020 Jeep Wrangler JL

2020 Jeep Wrangler JL

iihs.com

Эксперты IIHS заявили, что несмотря на хорошие показатели Jeep Wrangler в остальных тестах его склонность к перевороту представляет потенциальную опасность для пассажиров. Опрокидывание может повлечь за собой дополнительные травмы, а также привести к выпадению пассажиров из салона.

Отдельно отмечено, что в испытаниях участвовала версия внедорожника со съемной крышей, которая в силу конструктивных особенностей не оснащается боковыми подушками безопасности.

Как писал ранее OBOZREVATEL, названы самые надежные автомобили по версии TUV.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
внедорожник краш-тест Jeep новости авто новые авто
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