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5 мая • обновлено в 17:37
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Новый бюджетный кроссовер Citroen готов к продаже

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Новый бюджетный седан повышенной проходимости Citroen C3L уже полностью готов. Необычный кроссовер скоро отправится в продажу по привлекательной цене.

Новинка построена на базе компактного кроссовера Citroen C3-XR и использует его технику. В базовой версии модель получила трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л мощностью 116 л.с. Возможно, в дальнейшем в линейке появятся 1.2 на 136 л.с. и 1.6 на 117 л.с. – у бюджетного кроссовера такие моторы есть.

Новый Citroen C3L

Новый Citroen C3L

citroen.com

Новый Citroen C3L

Новый Citroen C3L

citroen.com

От своего донора новинка отличается кузовом, ведь новый Ситроен C3L – это седан. Новинка приходит в сегмент, где уже есть Renault Logan Stepway – похожий седан-кроссовер. C3L получил увеличенный до 180 мм дорожный просвет и пластиковый обвес с крупными неокрашенными элементами, которые добавляют брутальности. Но привод – только передний.

Новый Citroen C3L

Новый Citroen C3L

citroen.com

Новый Citroen C3L

Новый Citroen C3L

citroen.com

Длина/ширина/высота равны 4505 / 1748 / 1515 мм, а колесная база составляет 2655 мм. В основе использована платформа Citroen C-Elysee и Peugeot 301.

Новый Citroen C3L

Новый Citroen C3L

citroen.com

Новый Citroen C3L

Новый Citroen C3L

citroen.com

Салон бюджетнику достался от C3-XR. Здесь стильный лаконичный дизайн в духе современных автомобилей бренда, большой монитор информационно-развлекательной системы диагональю 9 дюймов, но изменилась отделка.

Новый Citroen C3L

Новый Citroen C3L

citroen.com

Новый Citroen C3L

Новый Citroen C3L

citroen.com

Новый Citroen C3L

Новый Citroen C3L

citroen.com

Новинка, во всяком случае поначалу, будет доступна только в Китае по ориентировочной стартовой цене $13 000. Возможно, в дальнейшем компания решит вывести необычный кроссовер на глобальный рынок.

Новый Citroen C3L

Новый Citroen C3L

citroen.com

Новый Citroen C3L

Новый Citroen C3L

citroen.com

Новый Citroen C3L

Новый Citroen C3L

citroen.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, Citroen создал самый дешевый электромобиль в мире.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Citroen бюджетный автомобиль кроссовер новые авто авто
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