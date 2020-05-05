Новый бюджетный кроссовер Citroen готов к продаже

Новый бюджетный седан повышенной проходимости Citroen C3L уже полностью готов. Необычный кроссовер скоро отправится в продажу по привлекательной цене.

Новинка построена на базе компактного кроссовера Citroen C3-XR и использует его технику. В базовой версии модель получила трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л мощностью 116 л.с. Возможно, в дальнейшем в линейке появятся 1.2 на 136 л.с. и 1.6 на 117 л.с. – у бюджетного кроссовера такие моторы есть.

Новый Citroen C3L citroen.com

Новый Citroen C3L citroen.com

От своего донора новинка отличается кузовом, ведь новый Ситроен C3L – это седан. Новинка приходит в сегмент, где уже есть Renault Logan Stepway – похожий седан-кроссовер. C3L получил увеличенный до 180 мм дорожный просвет и пластиковый обвес с крупными неокрашенными элементами, которые добавляют брутальности. Но привод – только передний.

Новый Citroen C3L citroen.com

Новый Citroen C3L citroen.com

Длина/ширина/высота равны 4505 / 1748 / 1515 мм, а колесная база составляет 2655 мм. В основе использована платформа Citroen C-Elysee и Peugeot 301.

Новый Citroen C3L citroen.com

Новый Citroen C3L citroen.com

Салон бюджетнику достался от C3-XR. Здесь стильный лаконичный дизайн в духе современных автомобилей бренда, большой монитор информационно-развлекательной системы диагональю 9 дюймов, но изменилась отделка.

Новый Citroen C3L citroen.com

Новый Citroen C3L citroen.com

Новый Citroen C3L citroen.com

Новинка, во всяком случае поначалу, будет доступна только в Китае по ориентировочной стартовой цене $13 000. Возможно, в дальнейшем компания решит вывести необычный кроссовер на глобальный рынок.

Новый Citroen C3L citroen.com

Новый Citroen C3L citroen.com

Новый Citroen C3L citroen.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, Citroen создал самый дешевый электромобиль в мире.

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