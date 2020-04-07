На 11 км! Новую BMW M5 2020 разбили сразу после покупки

Житель США приобрел себе спортивный седан BMW M5 2020, однако момент счастья, к сожалению, быстро прервался – машину разбили сразу после выезда из автосалона.

Необычное ДТП произошло в Балтиморе, штат Мэриленд. Американец забрал свою новую БМВ у дилера и уже через какое-то время его протаранил кроссовер (в левый бок). От удара водитель "пятерке" потерял управление, сошёл с дороги и врезался в столб.

Разбитая BMW M5 с пробегом 11 км facebook.com/KarachiTrack

Каким же образом другой автомобилист, сидевший за рулем SUV, ухитрился разбить нового "баварца"? Судя по всему, кроссовер делал разворот и направился в крайний правый ряд, где и врезался в BMW. После этого он, видимо, продолжил движение, а затем развернулся на 180 градусов.

Разбитая BMW M5 с пробегом 11 км facebook.com/KarachiTrack

Разбитая BMW M5 с пробегом 11 км facebook.com/KarachiTrack

Разбитая BMW M5 с пробегом 11 км facebook.com/KarachiTrack

Разбитая BMW M5 с пробегом 11 км facebook.com/KarachiTrack

Оба автомобиля значительного пострадали в аварии. Что касается BMW M5, у нее полностью повреждена передняя часть, а также задняя дверь и заднее крыло с левой стороны. Подушки безопасности, естественно, сработали. На момент столкновения пробег машины составлял 11 км.

При всём этом BMW M5 2020 является далеко недешевым автомобилем: в США супер-седан стоит от 102 700 долларов. Автомобиль оснащается 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 600 л.с. мощности и 750 Нм. До 100 км/ч такая "эмка" ускоряется за 3,4 сек, максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Кстати, как уже сообщал OBOZREVATEL буквально на днях в США произошло похожее ДТП с участием Chevrolett Corvette C8. На следующий день после покупки его протаранил пьяный водитель.

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