Новенький седан за $80 000 разбили почти сразу после покупки

На американский аукцион Copart выставили новый заряженный седан Dodge, который уже успел побывать в ДТП. Автомобиль разбили на пробеге всего 476 км.

Как выяснил OBOZREVATEL, это один из самых мощных седанов современности (отдача его двигателя – 700 л.с.). Причем речь идет не об обычной модификации, а лимитированный Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. Стоит такой "Додж" от 75 635 долларов, однако данный экземпляр был куплен своим первым владельцем за 80 725 долларов, поскольку в его оснащение входит ряд дополнительных опций.

Разбитый Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

У выставленного на торги Charger значительно повреждена передняя часть (при ударе также раскрылись передние подушки безопасности). Учитывая эксклюзивность этого "битка", очевидно, что он найдёт себе нового владельца, но за сколько его отдадут, сказать сложно.

Разбитый Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Разбитый Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Разбитый Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Разбитый Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Разбитый Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Разбитый Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Разбитый Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Разбитый Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Кстати, это далеко не единственный новый заряженный автомобиль, который "уничтожили" едва ли не сразу после выезда из автосалона за последнее время. Как уже сообщал OBOZREVATEL, недавно в Нидерландах утопили кроссовер Audi RS Q8. Владелец успел поездить на машине всего три недели.

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