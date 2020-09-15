Топ-темы:

Nokian Tyres провела презентацию новых летних шин для сезона 2021

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
916
Nokian Tyres провела презентацию новых летних шин для сезона 2021

Всемирно известный шинный производитель, финская компания Nokian Tyres, провела онлайн-презентацию нового поколения летних шин семейств Hakka и Nordman.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новые модели представлены шинами Hakka Green 3 и Hakka Van, а также новинками Nordman SZ2 и Nordman S2 SUV.

Hakka Green 3

В новом поколении шин семейства Green используется концепция Green Sense, за счет которой удалось уменьшить тормозной путь автомобиля и свести к минимуму риск аквапланирования. Стабильное, точное и удобное управление обеспечивается как на сухом, так и на мокром покрытии.

Nokian Hakka Green 3. Фото:

Резиновая смесь Hakka Green Hybrid, разработанная для переменчивой летней погоды, в сочетании со специально подобранным рисунком протектора обеспечивают превосходную износостойкость с первых дней весны до осенних холодов.

Nokian Hakka Green 3. Фото:

Износостойкость Hakka Green 3 по сравнению с прежним поколением увеличена на 35 %. В зависимости от стиля вождения это может означать увеличение срока службы примерно на 10 тысяч км пробега или на один летний сезон. Для большинства типоразмеров Hakka Green 3 класс сцепления с мокрой дорогой соответствует максимально высокому уровню "А" по европейской классификации.

Широкий выбор типоразмеров шин Hakka Green 3 (от 13 до 18 дюймов), обеспечивающих комфортное и экологичное вождение, особенно хорошо подходит для семейных автомобилей малого и среднего размера. Многие типоразмеры шин специально разработаны для новейших автомобилей с гибридными двигателями и электромобилей. Наиболее распространенные индексы скорости: T (до 190 км/ч), H (до 210 км/ч) и V (до 240 км/ч).

Hakka Van

Для минивенов и коммерческого транспорта компания Nokian подготовила совершенно новую модель Hakka Van. Компьютерное моделирование, тысячи километров испытаний и эксплуатация в реальных условиях работы помогли разработать концепцию надежности управления и комфорта.

Nokian Hakka Van. Фото:

Для облегчения управления тяжелыми универсальными фургонами протектор сделан более жестким за счет длинных ребер, а "удалители камней" на дне канавок сводят к минимуму попадание в шину острых камней.

Nokian Hakka Van. Фото:

Использование в конструкции боковин арамидного волокна придает шинам Hakka Van дополнительную жесткость и прочность для более надежной защиты от ударов и порезов.

Широкий ассортимент шин Hakka Van включает 21 типоразмер с диаметром от 14 до 18 дюймов с индексами скорости от R (170 км/ч) до H (210 км/ч).

Nordman SZ2

Новая высокоскоростная UHP летняя шина Nokian Nordman SZ2 обеспечивает точную управляемость и позволяет сохранять контроль над автомобилем как на асфальте, так и на гравии.

Nokian Nordman SZ2. Фото:

Резиновая смесь протектора Nordman SZ2 рассчитана на нагрузки, возникающие при движении по дорогам с некачественным покрытием и работает в широком диапазоне температур. Устойчивый к порезам состав также повышает комфорт вождения за счет подавления шума при движении по неровному асфальту.

Nokian Nordman SZ2. Фото:

Размерный ряд включает 21 типоразмер диаметром от 16 до 20 дюймов с индексами скорости V (до 240 км/ч), W (до 270 км/ч) и Y (до 300 км/ч).

Nordman S2 SUV

Шины Nokian Nordman S2 SUV созданы специально для использования на кроссоверах и внедорожниках. Они обеспечат высокий уровень ездового комфорта даже на самых неровных дорогах, а также сэкономят топливо. Благодаря высокой прочности эта модель отличается большим ресурсом.

Nokian Nordman S2 SUV. Фото:

Асимметричный рисунок протектора повышает комфорт вождения и делает управление более точным. Канавки, или ламели, расположенные на шашках плечевых участков протектора, различное сечение канавок и шашки протектора различных размеров с усиливающими элементами обеспечивают жесткость и универсальность протектора и позволяют ему адаптироваться к различным стилям вождения.

Nokian Nordman S2 SUV. Фото:

Широкий размерный ряд нацелен на постоянно растущий рынок внедорожников и состоит из 26 типоразмеров диаметром от 16 до 19 дюймов. Индексы скорости новой модели T (до 190 км/ч), H (до 210 км/ч) и V (до 240 км/ч) позволяют устанавливать шины Nokian Nordman S2 SUV практически на все популярные модели внедорожников. Размерный ряд также включает в себя несколько специальных типоразмеров с маркировкой XL для внедорожников повышенной грузоподъемности.

Новые модели шин Nokian Tyres станут доступны для автолюбителей весной будущего года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как безопасно управлять автомобилем в дождь и минимизировать риск аквапланирования.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

ФинляндияНовости автомирашиныNokian Tyresновостиавто
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook