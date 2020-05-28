Nissan впервые показал самую крутую модель на видео

Новый спорткар линейки Nissan Z стал ближе благодаря новому видео, которые раскрывает множество интересных деталей. Новинку выполнили в стиле легендарного Nissan 240Z.

Исходя из модных тенденций по превращению знаменитых классических моделей в электромобили, появление нового заднеприводного купе Nissan Z было под большим вопросом. Худшее, чего в этой ситуации можно было ожидать – электрический Z, лучшее – что машина не появится вовсе.

Новый Nissan Z 2021 показали впервые скриншот видео

Но спортивное купе, название которого еще неизвестно (предположительно – Nissan 400Z), приближается к серийному производству! Новинку уже показали на эффектном интригующем видео. Какие выводы можно сделать?

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Во-первых, общий силуэт автомобиль унаследовал от предшественника – Nissan 370Z, который появился в 2008 году. Но линии кузова станут более резкими, чтобы соответствовать классической стилистике оригинального 240Z 1969 года.

Новый Nissan Z 2021 показали впервые скриншот видео

Новый Nissan Z 2021 показали впервые скриншот видео

Во-вторых, модель также возвращается к знаменитым круглым передним фарам своего легендарного предка. Во всяком случае, кольцо дневных ходовых огней состоит из двух дугообразных сегментов. Это выглядит очень современно, но с уважением к классическому дизайну. В целом же новинка будет сильно отличаться внешне от других автомобилей японского бренда. Компания планирует переключиться на SUV, на фоне которых новый Z будет выглядеть очень необычно.

Новый Nissan Z 2021 показали впервые скриншот видео

Точные характеристики модели неизвестны. В основе использована модифицированная заднеприводная платформа от 370Z. Ожидается, что под капотом окажется 3-литровый двигатель V6 мощностью около 400 л.с. – приблизительно на сотню больше в сравнении с предшественником.

Nissan 370Z 2008 года nissan-global.com

Оригинальный Nissan 240Z wheelsage.org

На видео заметны и другие модели Nissan, в основном это касается кроссоверов. Также мелькнул электрокар Ariya. Новый Ниссан Z относится к 2021 модельному году, но премьера спорткара может состояться в ближайшие месяцы.

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